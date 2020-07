REUTERS/Bernadett Szabo Der ehemalige Chefredakteur des Nachrichtenportals Index.hu verlässt am Mittwoch nach seiner Entlassung die Redaktionsräume

Am Mittwoch wurde der Chefredakteur des ungarischen Nachrichtenportals index.hu, Szabolcs Dull, entlassen. Es ist die am meisten gelesene und gilt als eine der letzten verbliebenen unabhängigen Informationsseiten Ungarns. Weiß man bereits etwas über die Hintergründe?

Es ist schwer, da durchzublicken. Der offizielle Grund war, dass Dull vor einiger Zeit Pläne zur Umstrukturierung des Portals öffentlich gemacht hat und die Redaktion erklärte, ihre Unabhängigkeit sei gefährdet. Es hieß, dadurch sei die Glaubwürdigkeit des Portals angekratzt worden, was auch zu einem wirtschaftlichen Schaden führen könne. Dass die Redaktion geschlossen für ihre Unabhängigkeit einstand, hat diejenigen, die ­index.hu zum Schweigen bringen wollen, unter Druck gesetzt. Man kann vermuten, dass sie dem begegnen wollten, indem sie die Redaktion ihres Kopfes berauben.

Wieso hatte index.hu die Befürchtung, seine Unabhängigkeit sei gefährdet?

Das hängt mit den Leuten zusammen, die da auf einmal aufgetaucht sind und Veränderungen haben wollten. Die Redaktion hat gesagt, sie könne dann nicht mehr garantieren, dass dann nicht Artikel erscheinen, die ohne Zwang von außen zustande kommen. Dieser Druck lastete seit 2017 auf dem Portal. An der Spitze der Unternehmen, die für die Vermarktung der Onlinewerbeflächen des Portals verantwortlich sind, stehen die Oligarchen des von Ministerpräsident Viktor Orban verkündeten sogenannten Nationalen Systems der Zusammenarbeit. Dem Druck versuchte die Redaktion zu widerstehen. Es war eine lange Phase des Ausblutenlassens und es scheint, wir sind an ihr Ende gelangt.

Warum ist index.hu so wichtig in Ungarn?

Das ist eine sehr komplexe Frage. Aber erst seit den vergangenen zwanzig Jahren, seit es index.hu in Ungarn gibt, wissen wir, wie Onlinejournalismus funktioniert. Die Menschen, die dort gearbeitet haben oder arbeiten, galten immer als das Maß aller Dinge. Es ist nicht nur das am meisten gelesene Portal, weil es das älteste ist, sondern auch deshalb, weil es über verschiedene Regierungen hinweg ein journalistisches Niveau repräsentiert, an dem sich jeder gemessen hat. Index.hu ist alles.

Alles?

Im Onlinejournalismus ja. Wir haben uns jahrelang gesagt, index.hu ist so wichtig, dass die Regierung nicht wagen wird, es zu zerschlagen. Aber das haben wir auch bei dem Portal Origo oder der Tageszeitung Nepszabadsag gedacht. Deswegen ist die Sorge jetzt so groß bei den ungarischen Medien, weil erneut eine Grenze überschritten wird.

Aber das heißt, dass die Regierung hinter der Sache steckt?

Es ist schwer, sich etwas anderes vorzustellen. Man muss sich nur die Leute anschauen, die da auf einmal bei dem Portal aufgekreuzt sind. Die Entwicklung seit 2017 hat sehr deutlich gemacht, dass hier die Regierung besondere Absichten verfolgt. Wer bedenkt, dass bei dem Portal in den vergangenen zehn Jahren seit dem Regierungswechsel vier Chefredakteure ihren Hut genommen haben, hat eine Vorstellung von den Schwierigkeiten.

Was bedeutet es für kleinere Portale wie merce.hu, wenn index.hu seine Unabhängigkeit verliert?

Nichts Gutes. Wir denken an index.hu immer noch als an einen unerschütterlichen Betonklotz. Wir sind zwar in der glücklichen Lage – trotz der seit 2010 so misslichen Situation –, dass es noch einige kleine unabhängige Blätter gibt, auch größere, wie beispielsweise 24.hu. Aber wenn index.hu in die Knie geht, dann sind die Folgen für uns nicht absehbar. Nicht nur, weil es dann schwer wird, sich sicher zu fühlen – denn wir fühlen uns schon seit einiger Zeit nicht sicher. Aber das würde wieder zeigen, wie sehr die ungarischen Medien wirtschaftlich dem Werbemarkt ausgeliefert sind, denn den Großteil der Anzeigen bezahlen der Staat und mit ihm verbundene Unternehmen. Wir sind als merce.hu davon weniger betroffen, weil wir uns rein aus Spenden finanzieren. Aber weil der Verlust der Unabhängigkeit so unaufhaltsam vorangetrieben wird, versinken auch wir unweigerlich in Apathie. Dabei ist es insbesondere für Zeitungen, die von ihren Lesern finanziert werden, wichtig, dass die Menschen ihnen glauben, dass sie unabhängig sind.