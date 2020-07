Nächster Klimastreik am 25. September

Fridays for Future rief am Freitag zum internationalen Klimastreik am 25. September auf:

Weltweit kündigen Aktivistinnen und Aktivisten Proteste für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels an. Auch in Berlin werden am 25. September Aktionen stattfinden. »Für den Aufbau der Wirtschaften werden momentan weltweit Billionen ausgegeben, von denen ein großer Teil auch in Europa in Kohle, Öl und Gas fließt. Die bereits erreichten über ein Grad Erhitzung, Waldbrände in Sibirien und der deutsche Wald zeigen uns, dass die Klimakrise auch während der Pandemie nicht gestoppt ist. Um die Klimakatastrophe noch zu verhindern, ist 2020 das entscheidende Jahr. Deshalb müssen wir jetzt laut werden, denn unsere Zukunft wird weiterhin willkürlich aufs Spiel gesetzt«, so Lilith Rein aus Berlin.

In Tausenden Städten weltweit plant Fridays for Future gemeinsam mit diversen Gruppierungen neben Straßenprotesten unter Einhaltung der Hygie­neauflagen auch weitere Aktionsformen. Im März hatte die Bewegung ihre Proteste aufgrund der Coronapandemie ins Netz verlegt und ab Mai zu gesundheitlich unbedenklichen Aktionen aufgerufen wie z. B. Plakataktionen. An den vergangenen globalen Klimastreiktagen protestierten weltweit mehrere Millionen Menschen mit Fridays for Future für die Einhaltung des im Pariser Klimaabkommen verankerten 1,5-Grad-Ziels. Auch in Deutschland demonstrierten 1,4 Millionen Menschen in über 600 Städten beim Klimastreik im September 2019. (…)

Ende Gelände mobilisiert für Samstag zu einer Aktion des zivilen Ungehorsams, welche sich gegen die Zerstörung der vom Kohleabbau bedrohten Dörfer im Rheinland richtet:

Ende Gelände nimmt den Kohleausstieg selbst in die Hand und setzt ein Zeichen für einen grundlegenden Systemwandel, bei dem kein Dorf mehr der Kohleindustrie weichen darf. Seit Montag morgen wird die Landstraße »L 277« zwischen den beiden bedrohten Dörfern Lützerath und Keyenberg am Tagebau Garzweiler von RWE abgerissen. Diese Straße war bisher eine Schutzlinie der Dörfer gegenüber dem Tagebau. Jetzt, kurz nach dem »Kohleausstiegsgesetz«, schafft RWE Fakten und erhöht den Druck auf die Dörfer und ihre Bewohner. Es gab bereits seit letzter Woche vielfältige Proteste gegen diesen Straßenabriss bis hin zu Blockaden. (…)

Zur Ankündigung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, einen neuen Freiwilligendienst namens »Heimatschutz« einzuführen, erklärte Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke, am Freitag:

Heimatschutz ist ein belasteter Begriff. Er suggeriert, die Heimat sei bedroht und müsse durch Waffengewalt geschützt werden. Faschisten verwenden ihn seit jeher gerne für Nazi-Kameradschaften, »Bürgerwehren« und paramilitärische Einheiten. Ich erinnere nur an den »Thüringer Heimatschutz«, der auch die NSU-Terroristen hervorgebracht hat. Falls Annegret Kramp-Karrenbauer tatsächlich etwas gegen rechte Strukturen in der Bundeswehr unternehmen möchte, leistet sie dem Anliegen mit dem Slogan »Heimatschutz – dein Jahr für Deutschland« einen Bärendienst. Wenn wir keine bewaffneten Demokratiefeinde wollen, darf Bundeswehr-Werbung nicht auf rechtsnationale Rekruten zielen.