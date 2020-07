Linke gegen Begriff »Heimatschutz«

Berlin. Die Partei Die Linke kritisiert die Verwendung des Begriffes Heimatschutz für den neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr. »Faschisten verwenden ihn seit je her gerne für Nazikameradschaften, ›Bürgerwehren‹ und paramilitärische Einheiten. Ich erinnere nur an den ›Thüringer Heimatschutz‹, der auch die NSU-Terroristen hervorgebracht hat«, erklärte Parteichef Bernd Riexinger am Freitag. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) leiste mit der Begriffswahl dem Kampf gegen rechte Tendenzen bei der Bundeswehr einen Bärendienst. »Wenn wir keine bewaffneten Demokratiefeinde wollen, darf Bundeswehrwerbung nicht auf rechtsnationale Rekruten zielen«, betonte Riexinger. (dpa/jW)