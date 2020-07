Bockige Parlamentarier

Francois Walschaerts/Pool via REUTERS Einigkeit per Ellbogen können sie gut demonstrieren: Mittenmang EU-Ratspräsident Charles Michel (Brüssel, 23.7.2020)

Nachdem die Staats- und Regierungschefs am Dienstag einen Kompromiss vorgelegt hatten, stellt sich nun das EU-Parlament quer. So verabschiedeten die Abgeordneten am Donnerstag mit großer Mehrheit eine Resolution, die den ab 2021 geltenden Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) erst einmal stoppt. Gefordert wird etwa, mehr Geld für Klimaschutz, Forschung und Gesundheit bereitzustellen. Bereiche, die beim großen Dealen im Rat unter den Tisch gefallen waren. Diese »bittere Pille« werde man nicht schlucken, sagte etwa der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU).

Besonders kritische Töne fanden die Abgeordneten in Hinblick auf die Kapriolen Ungarns und Polens. Man »bedauere zutiefst«, dass die Kommission die Achtung der Rechtsstaatlichkeit nicht »hinreichend unterstützt hat«. Das Parlament will endlich die Möglichkeit bekommen, die unliebsamen Osteuropäer mit Mittelkürzungen unter Druck zu setzen und auf Linie zu bringen. Dass der Staatenbund selbst kaum über demokratische Kontrollmechanismen verfügt und Brüssel den Begriff der »Rechtsstaatlichkeit« stets politisiert und einseitig an der konstitutionell-liberalen Sichtweise der EU-Verträge bemisst, bleibt unerwähnt.

Die mangelnden demokratischen Einflussmöglichkeiten in der EU haben voraussichtlich auch zur Folge, dass die Konsequenzen aus dem gegenwärtigen Gebrülle überschaubar bleiben. Dass die Parlamentarier den MFR komplett kippen, ist unwahrscheinlich. Dazu, einzelne Teile abzulehnen, sind sie jedoch ebensowenig berechtigt wie dazu, einen eigenen Budgetentwurf einzubringen. So bleibt nur die Hoffnung auf ein gewisses großmütiges Entgegenkommen von Rat und Kommission im Vermittlungsausschuss. Die Entscheidung wird für September erwartet.

Die Kommission stellte derweil klar, dass sie im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht nur auf Konjunkturpolitik setzt. Vielmehr soll die Gelegenheit genutzt werden, die Finanzmärkte weiter zu deregulieren, wie aus einem am Freitag präsentierten Maßnahmenpaket hervorgeht. Man wolle es »für unsere Unternehmen einfacher machen, die nötige Finanzierung für Investitionen in unsere Wirtschaft« zu bekommen, rechtfertigte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis das Ansinnen. Vorgesehen ist unter anderem eine Lockerung der Mifid II-Richtlinie, die beispielsweise den Hochfrequenzhandel und den außerbörslichen Handel begrenzt. Geschliffen werden sollen auch bestehende Transparenzvorschriften.

Darüber hinaus plädieren die Kommissare für eine Lockerung der Regulierung von Verbriefungen – also jener Konstrukte, die 2007 am Anfang der großen Finanz- und Wirtschaftskrise standen. Damals haben die Kettenkredite insbesondere in den USA zum Aufblähen und Platzen der Subprime-Blase geführt. Heute sollen sie in der EU vermeintlich helfen, die nächste Krise zu überwinden. Allerdings bereitet Brüssel diesen Schritt im Rahmen der Kapitalmarktunion schon lange vor.