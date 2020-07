Panzer für Orban

dpa/Reuters/shutterstock/MontagejW Feuer frei für Viktor Orban: Die BRD versorgt Ungarns Ministerpräsidenten mit Kriegsgerät

Ungarns rechter Ministerpräsident Viktor Orban will seine Armee zur wichtigsten der Region aufrüsten – und die Bundesrepublik macht damit Kasse: Zu Richard Wagners berühmt-berüchtigten Walkürenritt wurden am Freitag in Tata die ersten vier Leopard 2 A4 HU der ungarischen Armee präsentiert, wie ein Video des Portals kemma.hu zeigte. Verteidigungsminister Tibor Benkö nahm die Panzer vom Vorsitzenden der Geschäftsführung des deutschen Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Frank Haun, in Empfang. Acht weitere werden in den kommenden Monaten folgen.

Im Dezember 2018 hatten KMW und Budapest den Vertrag über 44 neue Kampfpanzer Leopard 2 A7+ und 24 Panzerhaubitzen 2.000 geschlossen. Die zwölf gebrauchten Leopard 2 A4 gab es zu Ausbildungszwecken dazu. An dem Deal ist natürlich auch Rheinmetall beteiligt. Das Rüstungsunternehmen stellt die 120- mm-Glattrohr-Technologie, die in allen Leopard 2 verwendet wird, und die 155mm-L52-Waffenanlage der Panzerhaubitze 2.000.

Mit der Panzerlieferung, sagte Benkö, beginne die »Modernisierung« der ungarischen Armee entsprechend den »Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts«. Was damit gemeint ist, erklärte am Mittwoch der miltärpolitische Staatssekretär Szilard Nemeth: Die Staaten Ostmitteleuropas müssen für die Verteidigung des christlichen Europas sorgen. Im Klartext: Migration müsse gestoppt werden, so Nemeth, »nur so können wir unser Europäertum, die europäische Kultur« verteidigen.

Dafür sollen an der ungarischen Grenze unter anderem 20 militarisierte Hubschrauber des Typs H145M sorgen, die Budapest 2018 bei Airbus Helicopters mit Sitz im bayerischen Donauwörth bestellt hatte. Von denen sind am Mittwoch ebenfalls zwei neue geliefert worden, berichtete die Tageszeitung Magyar Nemzet. Die elf noch ausstehenden kommen in den nächsten Jahren.

In Berlin reibt man sich also die Hände. Nicht nur, dass Orban das schmutzige Geschäft der EU-Abschottung übernimmt, man die ausgedienten Leopard 2 A4 losgeworden ist und Platz für neues Kriegsgerät hat: Dafür, dass die Bundesregierung im Jahr 2019 Rüstungsexporte in Rekordhöhe genehmigt hat, ist auch Ungarn verantwortlich. Budapest kaufte im vergangenen Jahr mit Abstand das meiste Kriegsgerät – 1,77 Milliarden Euro gab die Regierung unter Orban für Aufrüstung aus, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums im Oktober hervorging.

Kein Wunder, dass Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Gespräch mit ihrem ungarischen Amtskollegen in Budapest am 16. Juli als »gut, gehaltvoll und freundschaftlich« bezeichnete. Benkö bedankte sich brav bei Berlin für die Unterstützung bei der Entwicklung der »Verteidigungsfähigkeiten« des Landes.

Laut der sozialdemokratischen Tageszeitung Nepszava vom Freitag ging es bei dem Treffen aber um mehr: Die BRD hat Angst, dass die Ostmitteleuropäer ihre Waffen in den USA besorgen – Kramp-Karrenbauer wollte Ungarn überzeugen, sein Raketenabwehrsystem beim deutschen Rüstungskonzern MBDA mit Hauptsitz im bayerischen Schrobenhausen zu kaufen.

Sollte Ungarn den Deal mit der BRD abschließen, würde die CDU sich laut Informationen von Nepszava auch für den Verbleib der Regierungspartei Fidesz in der konservativen Parteifamilie EVP einsetzen. Es hat doch nicht wirklich irgendjemand geglaubt, das hätte etwas mit dem Zustand der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn zu tun?