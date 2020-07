»Ein Bad ist mehr als ein Bad«

Rolf Vennenbernd/dpa »Inzwischen ist die Situation dramatisch.« Einem Viertel der Grundschüler fehlt der Zugang zu einem Schwimmbad

Alljährlich, wenn die Temperaturen zur Abkühlung in Freibäder, an Seen und Strände locken, bricht die Zeit der traurigen Nachrichten an. Badeunfälle mit oft genug tödlichem Ausgang für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ereignen sich in jeder Sommer- und Feriensaison. Im Vorjahr sind in der Bundesrepublik offiziell 417 Menschen ertrunken, wobei die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) 950mal in quasi letzter Sekunde das Schlimmste verhinderten. Für den Coronasommer gibt es noch keine Statistik. Verbürgt ist nur, dass derzeit rund 47.000 DLRG-Mitglieder überall im Bundesgebiet für die Sicherheit von Badegästen wie Wassersportlern im Einsatz sind.

Jede der tödlichen Tragödien ist eine zuviel und erinnert an eine der größten Schwachstellen sportlicher Betätigung zwischen Boden- und Ostsee. Fast zwei Drittel aller zehnjährigen Kinder in diesem Lande sind nach einer Statistik von 2017 »keine sicheren Schwimmer«. Über die Hälfte der Bevölkerung gehört zu den Nichtschwimmern oder unsicheren Schwimmern. Seit Jahren beobachtet die DLRG mit ihren derzeit 574.130 Mitgliedern und über 1,2 Millionen Förderern den gefährlichen Trend zur Nichtschwimmernation. Seit 2003 wurden jedes Jahr im Durchschnitt 80 Schwimmbäder geschlossen. Einem Viertel sämtlicher Grundschüler fehlt mittlerweile der Zugang zu einem Schwimmbad und Trainingsstunden im Becken.

»Schwimmen-Können ist so etwas wie eine Lebensversicherung. Doch die Risiken zu ertrinken, sind unter den aktuellen Voraussetzungen eher größer geworden als kleiner«, formuliert DLRG-Pressesprecher Achim Wiese gegenüber jW die beträchtlichen Sorgen der Lebensretter zu Wasser. Energisch drängt die 1913 gegründete und weltweit größte Organisation dieser Art darum auf Verbesserungen. Die vor zwei Jahren von ihnen ins Leben gerufene und schon über 120.000mal unterschriebene Onlinepetition mit dem Titel »Rettet die Bäder« wurde Anfang Juli vom entsprechenden Ausschuss des Bundestags einstimmig angenommen. Nun liegt der große Wasserball bei der Bundesregierung. Die ersten Unterschriften hatte DLRG-Präsident Achim Haag voriges Jahr in Berlin per Rettungsboot über die Spree zu den Abgeordneten gebracht und ihnen Anfang dieses Jahres noch einmal im Bundestagssportausschuss ins Gewissen geredet.

»Jedes Kind soll die Chance haben, frühzeitig schwimmen zu lernen«, verweist Achim Wiese auf den Kern der Forderung. Mehr Bäder müssten her – wobei die aus Sicht der DLRG-Experten keineswegs nur Orte sind, um das Schwimmen zu erlernen. Sie seien zugleich Stätten der Freizeit, des ambitionierten Sports sowie der sozialen Kontakte gerade auch für Heranwachsende. »Ein Bad ist also viel mehr als ein Bad. Es ist ein Kulturgut«, so Wiese. Entsprechend hoch seien die Erwartungen speziell an Innenminister Horst Seehofer (CSU), der im vorigen Dezember für 2021 einen »Goldenen Plan« zur Sanierung der Sportstätten ankündigte.

DLRG-Pressesprecher Wiese deutet die ministerielle Aussage gegenüber jW differenziert: »Wir haben das bei unseren Gesprächen mit der Politik so verstanden, dass es einen ›Goldenen Plan‹ speziell für Bäder geben soll.« Man hat bereits mit wichtigen Vorarbeiten für den in Aussicht stehenden Geldsegen begonnen. Im vergangenen Jahr wurde eine nationale Bäderstudie begonnen, mit der Experten der DLRG und der Gesellschaft für Badewesen unter Federführung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) erstmals haarklein die Bäderlandschaft im Bundesgebiet erfassen. Gründlich analysiert werden etwa das jeweilige Profil der Bäder, der bauliche Zustand und die Größe der Wasserflächen. Nach Abschluss der Erhebung noch im laufenden Jahr wird erstmals Klarheit darüber herrschen, wie viele Bäder überhaupt noch übrig sind und was ihre Sanierung und Instandhaltung wohl kosten dürfte.

Vor zwölf Jahren schätzte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Sanierungskosten für sämtliche Freiluft- und Hallenbäder auf bis zu 14 Milliarden Euro. Eine Summe, die heute geringer ausfallen dürfte, wenn seither pro Jahr 80 Bäder geschlossen wurden, insgesamt also fast eintausend. Aktuellere Kalkulationen gehen von 6.500 Wassersportstätten aus, die Kosten für deren Sanierung werden auf rund fünf Milliarden Euro veranschlagt. Eine Rechnung, die vermutlich viel zu niedrig ist und Neubauten ausblendet. Doch zusätzliche Frei- und Hallenbäder wird es unbedingt brauchen, wenn Deutschland seinem Nichtschwimmerstatus ernsthaft etwas entgegensetzen will. »Wir hatten lange Geduld«, formuliert Sprecher Wiese die Erwartungen der DLRG-Mitglieder und Förderer. »Inzwischen ist die Situation dramatisch. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, wie man so schön sagt.«