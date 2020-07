Femizide mit Ansage

imago images/Hans Lucas Frauenkampftag am 8. März in Istanbul

Nach Angaben der Plattform »Frauenmorde stoppen« des Demokratischen Gesellschaftskongresses (KCD) gab es im Juni 27 Femizide in der Türkei. 2019 waren dort insgesamt mindestens 474 Frauen aufgrund ihres Geschlechts und männlicher Ansprüche an dieses getötet worden. In 52 Prozent der Fälle ist gesichert, dass eigenständige Entscheidungen der Opfer das Motiv waren. So auch beim jüngsten Mord an der 27-jährigen Pinar Gültekin, der für einen landesweiten Aufschrei sowohl in den sozialen Medien als auch auf Straßen sorgte.

In Mugla hatte der 32-jährige Cemal Metin Avci die Studentin erwürgt und versucht, ihre Leiche im Wald zu verbrennen. Als das scheiterte, stopfte er ihre sterblichen Überreste in eine Mülltonne und übergoss sie mit Beton. Am 16. Juli wurde sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Nach dem Auffinden der Leiche überführten Videoaufnahmen den Täter. Aufgrund der Sequenzen, die zeigen, wie Avci an einer Tankstelle zwei Plastikflaschen mit Benzin füllt, wurde er schließlich verhaftet. Laut Medienberichten gestand er inzwischen den Mord.

Tausende Frauen sind seitdem auf die Straßen, um gegen patriarchale Gewalt zu protestieren. Auch wurde die Forderung erneuert, die Istanbuler Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen umzusetzen und die Gleichstellung von Frauen und Männern zu stärken.

Die Türkei hatte als erstes Land die 2014 in Kraft getretene Konvention des Europarats von 2011 unterzeichnet und ein »Gesetz zur Vorbeugung gegen Gewalt an Frauen und zum Schutz der Familie« erlassen. Angesichts der patriarchalen Machtverhältnisse in der Türkei ist der Weg zur tatsächlichen Umsetzung der Konvention aber weit. Die AKP-Regierung will aus dem Abkommen aussteigen, während die Frauenbewegung darauf hinweist, dass Femizide ein Politikum sind. Im Rahmen einer Amnestie unter dem Deckmantel der »Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie« waren im Frühjahr einschlägig verurteilte Gewalttäter freigelassen worden. Politische Gefangene, Erkrankte und Mütter mit kleinen Kindern mussten dagegen weiter in Haft bleiben. »Die Pandemie wurde ausgenutzt, um über das neue Vollzugsgesetz Gewalttäter freizulassen« heißt es in der Erklärung der Plattform »Frauenmorde stoppen«.

Seit Jahren versucht die türkische Regierung einen Gesetzentwurf durchzubringen, der sexuellen Missbrauch legitimiert: Vergewaltiger von Minderjährigen sollen straffrei bleiben, wenn sie anschließend das Opfer mit dem Einverständnis seiner Familie heiraten. »Die Regierung ist für Männergewalt verantwortlich. Sie will Kindesmissbrauch amnestieren und ist auch für diesen verantwortlich. Sie setzt die Istanbuler Konvention nicht um und will sie aufheben, damit ist sie verantwortlich für jede Form männlicher Gewalt, die wir erfahren«, erklärte die KCD-Plattform. »Wenn die Konvention umgesetzt worden wäre, könnten Pinar und Hunderte weitere Frauen noch leben.«

Die anvisierte Straffreiheit für Vergewaltiger, die ihre minderjährigen Opfer heiraten, wurde zwar nicht beschlossen, aber faktisch bleibt der Täter straffrei, wenn das Opfer nicht in der Lage ist, einen Prozess anzustreben, und eine »Einigung« auf eine Ehe erzielt wird.

Laut Bericht des Statistischen Instituts der Türkei (TÜIK) haben sich die aktenkundigen Fälle von Kindesmissbrauch zwischen 2006 und 2019 fast verzehnfacht. 2006 wurden 2.337 Täter angeklagt. Zuletzt waren sind es mindestens 21.518. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.