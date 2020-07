Zwischen Röntgenstrahlen und Hiroshima

-/StudioCanal/dpa Plackerei im Labor: Rosamund Pike als Marie Curie

Die Wissenschaftlerin hat es nicht leicht. Sie arbeitet hart. Marie Curie, geborene Sklodowska, hat sich in den Hinterhof des Labors, in dem sie und ihr Geschäftspartner und seit 1895 auch Ehemann Pierre Curie an der Zukunft werkeln, eine enorme Fuhre Pechblende liefern lassen, jetzt steht sie mitten in den schwarz glänzenden Gesteinsbrocken und stampft sie hustend mit einer Eisenstange. Nicht Wind nicht Wetter noch Schwangerschaft werden sie davon abhalten, den Schatz zu bergen, das Radium zu gewinnen. Radium wird ab 1898 ihr Spezialgebiet und Geschäftsmodell.

Der kostbare Rohstoff, zehn Milligramm davon in einer Tonne Pechblende, ist millionenfach radioaktiver als Uran, der Name des Elements strahlend wie seine Natur. Die Pechblende kam aus Jachymov (dt. Joachimsthal) im heutigen Tschechien, man verwendete sie in der Farbenproduktion. Marie Sklodowska war in Polen aufgewachsen, bevor sie sich 1891 in Paris an der Sorbonne einschrieb, um fortan der Wissenschaft zu dienen. Die Wissenschaft – eine Schulaufgabe, eine Taufe, manchmal ein kleiner Boulevardskandal und immer eine echte Plackerei. Doch der Lohn, der Schatz, das Radium in der Phiole, die Marie Curie (Rosamund Pike) vor dem Schlafengehen zwecks inwendiger Betrachtung in der Hand hält, leuchtet so giftgrün wie später der Unglaubliche Hulk. So war das zu Beginn und Bestimmung des 20. Jahrhunderts. So und nicht anders.

Pierre Curie (Sam Riley) ergreift die Hand seiner Marie. »Ich spüre das Glühen unserer Arbeit, ich fühle die Veränderung der Welt.« Der Hit der Stunde auf den mechanischen Klavieren des Jahres 1904 ist der »Radium Dance« von Jean Schwartz, das Werbe­plakat dafür aber schwarz-blau und nicht grün.

In »Marie Curie – Elemente des Lebens« (Original: »Radioactive«) von der bekannten iranisch-französischen Regisseurin Marjane Satrapi (»Persepolis«,2007; »Huhn mit Pflaumen«, 2011) ist die Wissenschaft – namentlich die Entdeckung und Benennung der Radioaktivität durch das Ehepaar Curie – zwar auch ein bisschen eine Plackerei und eine Boulevardgeschichte, aber noch mehr geht es um Geister, die man nicht mehr los wird.

Der Film beruht auf dem 2010 erschienenen Buch »Radioactive: Marie & Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout« von Lauren Redniss, das wohl mehr einen visuellen Assoziationsraum zu einer Art Kulturgeschichte der Radioaktivität eröffnen möchte, als eine konventionelle Biographie zu bieten. Es arbeitet stark mit graphischen Elementen, Schlagworten, den Ambivalenzen zwischen der naturwissenschaftlichen und ästhetischen, psychologischen Bedeutung von Begriffen wie »Symmetrie«, »Element« oder eben »Fallout«. Marie Curie steht da irgendwie zwischen Röntgenstrahlen und Hiroshima.

Satrapi kommt vom Animationsfilm, und diese Technik der visuellen Verknüpfungen muss ihr besonders naheliegend vorgekommen sein. Sie dominiert diesen Film. Der ist einerseits ein normal anekdotisches Biopic, das sich die Zuckerstückchen raussucht. Beispielsweise, dass Marie Curie eine Krankenhausphobie hat (als sie zehn war, starb ihre Mutter in Polen an Tuberkolose), aber mit ihren Entdeckungen auch sehr an der Entwicklung neuer medizinischer Techniken und Felder – eben der Radiologie – beteiligt war. Die kleine Wunde am Handgelenk, die Pierre Curie stolz den Boulevardjournalisten von Le Petit Parisien zeigte, um die Wirkungsmächtigkeit des Radiums zu demonstrieren. Der Tod von Pierre Curie 1906 bei einem Verkehrsunfall. Der Höhepunkt der Prominenz von Marie Curie mit der Verleihung ihres zweiten Nobelpreises, diesmal für Chemie, speziell für die Isolierung des Radiums (den ersten, für Physik, hatte sie zusammen mit ihrem Ehemann und Henri Becquerel 1903 erhalten). Zur gleichen Zeit stand sie im Zentrum einer gewaltigen Skandalgeschichte, als die Ehefrau ihres jahrelangen Laborpartners und Liebhabers Paul Langevin (Aneurin Barnard), dem Klatschblatt Le Petit Journal den Stoff für eine Artikelserie über die Affäre lieferte – »Liebesromanze im Labor«. Die Langevin-Affäre führte zu mehren grotesken öffentlichen Duellen und sogar chauvinistischen Ausfällen gegen die plötzlich als »Ausländerin« gebrandmarkte Curie, bei der auch antisemitische Andeutungen nicht fehlen durften (die Dreyfus-Affäre hallte noch nach; dabei war Curie eine brave polnische Katholikin, privat selbstverständlich Atheistin).

So war das auf dem Boulevard. Andererseits besteht der dominante Kunstgriff des Films darin, die Geschichte aus der Perspektive des Totenbetts in eine Art Séance zu verwandeln. Das Ehepaar besucht im Film in den wilden Pariser Jahren eine ebensolche, die Witwe Curie möchte den Geist ihres verstorbenen Mannes sehen (er erscheint tatsächlich hier und da) und hat nebenbei Visionen von Hiroshima, den Atombombentests in Nevada, dem Reaktorkern von Tschernobyl usw.

Es sind metonymische Verkettungen, stellenweise nicht ohne unfreiwillige Komik. Aus der Wohnküche der verwitweten Marie Curie, wo sie ihren beiden Töchtern kochende Milch direkt aus dem gusseisernen Topf serviert (assoziiert die Laborsituation), geht es in die Puppenküche und dann direkt nach Nevada 1961 zu den Atomtests und den dortigen (lebensgroßen) Puppenhäusern und Werbeplakaten für die touristischen Aussichtsplattformen – die es freilich gab, die atomare Freizeitindustrie ist in dem Dokumentarfilm »The Atomic Cafe« von 1982 mit ausreichend historischem Propagandamaterial zu bestaunen. Von der beinahe überkochenden Milch zu den schmelzenden Puppen im Explosionskrater. Das steckt die Ambitionen dieses wirren Geisterfilms ungefähr ab.