Paris befeuert Gasstreit mit Ankara

Lefteris Pitarakis/AP/dpa Unübersehbarer Anspruch: Türkisches Bohrschiff vor Ausfahrt in zyprische Gewässer 2019

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im Konflikt um Ressourcen und Grenzen im östlichen Mittelmeer verbal aufgerüstet. Angesichts der territorialen Ansprüche Ankaras auf Meeresregionen mit vermuteten und nachgewiesenen Erdgaslagerstätten innerhalb der maritimen Wirtschaftszone Zyperns hat er Sanktionen gegen Länder gefordert, die den Meeresraum von EU-Mitgliedstaaten verletzten. »Diejenigen, die dazu beitragen, müssen bestraft werden, und Sie wissen, dass Sie in dieser Angelegenheit mit der Unterstützung Frankreichs rechnen können«, sagte der Staatschef nach einem Treffen mit seinem zyprischen Amtskollegen Nikos Anastasiades am Donnerstag in Paris. Er betonte die »uneingeschränkte Solidarität« Frankreichs mit Zypern und auch Griechenland angesichts von »Verletzungen ihrer Souveränität durch die Türkei«.

Zugleich gestand Macron ein, dass sich die EU bei dieser Auseinandersetzung in der Defensive befindet. »In diesem für das gesamte Land lebenswichtigen Teil des Mittelmeerraums sind Energie- und Sicherheitsfragen heute von wesentlicher Bedeutung«, sagte der Präsident. »Sie sind Gegenstand von Machtkämpfen, insbesondere der Türkei und Russlands, die sich immer mehr behaupten und denen die Europäische Union noch zu wenig entgegensetzt.«

Nun ist es nicht die Russische Föderation, die im Meeresraum zwischen dem griechischen Festland und der Küste Libyens aggressiv Interessen durchzusetzen versucht, die völkerrechtlich keine Grundlage haben. Ankara lässt seit längerem Bohrungen vor Zypern durchführen, und das ohne Genehmigung der Regierung der Republik – eine Verletzung deren territorialer Integrität. Macron hat sich bisher eher gescheut, den Bündnispartner Türkei härter zu attackieren und ihn als ernste Gefahr für den Frieden in dieser Region zu benennen. Nicht ohne Grund: Mit der Aggression mehrerer NATO-Länder gegen Libyen unter Führung Frankreichs und den USA im Jahre 2011 – als Vorwand diente eine UN-gestützte Flugverbotszone – war die Region bereits nachhaltig destabilisiert worden.

Das mit der Zersplitterung Libyens entstandene Machtvakuum nutzt seitdem auch das Erdogan-Regime, um politischen und wirtschaftlichen Einfluss sowohl in dem Seegebiet als auch auf dem libyschen Festland zu gewinnen. Frankreich, dessen geostrategische Interessen nicht nur diese Region, sondern nahezu die gesamte Sahelzone einschließen, ist so objektiv zu einem Hauptkontrahenten Ankaras geworden. Und dabei braucht es dringend Verbündete auch innerhalb der EU.

»Es wäre ein schwerer Fehler, unsere Sicherheit im Mittelmeerraum in die Hände anderer Akteure zu legen. Dies ist keine Option für Europa, und auf jeden Fall wird Frankreich dies nicht zulassen«, sagte Macron. »Es kann nicht hingenommen werden, dass der Meeresraum eines Mitgliedstaates unserer Union verletzt oder bedroht wird.« Zudem kündigte er ein Treffen der EU-Südstaaten Ende August oder Anfang September in Frankreich an.

Der Streit um die Gasressourcen im östlichen Mittelmeer hatte sich zuletzt immer weiter verschärft (jW berichtete). Zahlreiche Schiffe der türkischen Kriegsmarine bewegen sich in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. Anfang Juni bereits war es zu einer Konfrontation zwischen diesen Schiffen der Türkei und Marineeinheiten einiger EU-Länder gekommen. Letztere spielen sich in dem Meeresgebiet als Kontrolleure auf – angeblich um Waffenlieferungen für die Kriegsparteien im nordafrikanischen Staat zu unterbinden. Als man einen Frachter kontrollieren wollte, hatten die begleitenden türkischen Kampfschiffe das verhindert – u. a. dadurch, dass eines das Feuerleitradar auf eine französische Fregatte gerichtet hatte. Darauf suchte die EU-Kampfgruppe das Weite, und Frankreich beschwerte sich anschließend bei der NATO über das Verhalten des Bündnispartners. (dpa/jW)