Mangel mitten im Reichtum

imago images/MiS »Teilweise fehlt ihnen Antrieb (…), weil sie so lange arbeitslos waren, und teilweise haben sie sich auch über Generationen eingerichtet.« (Arbeitsagenturchef Scheele, SPD)

Enge Wohnung, nie Urlaub, immer fehlt Geld: Kinderarmut grassiert in der BRD. Die Bundesregierung gibt vor, sie bekämpfen zu wollen. Dafür strickte sie letztes Jahr zum Beispiel das »Starke-Familien-Gesetz«. Mehr Chancengleichheit, Teilhabe und Geld für die Eltern sollte es bringen. Geändert hat es offenbar nichts. Im Gegenteil: Materieller Mangel prägt inzwischen den Alltag von rund 2,8 Millionen Kindern in Deutschland – das ist mehr als ein Fünftel aller Minderjährigen. Ihre Familien verfügen über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Das zeigen neue Daten der Bertelsmann-Stiftung. Die »Denkfabrik«, die maßgeblich 2003 an den Hartz-Gesetzen mitwirkte und dadurch auch Verantwortung für den Anstieg der Kinderarmut trägt, warnte: Die Wirtschaftskrise drohe die Lage vor allem für kinderreiche und Einelternfamilien zu verschärfen.

Grundlegend verbessert habe sich trotz guter Wirtschaftslage vor der Coronapandemie und den Absichten der Bundesregierung nichts Grundlegendes, räumen die Autoren ein. Aktuell sind demnach 21,3 Prozent der Kinder in der Bundesrepublik arm. Auf Hartz IV sind knapp 14 Prozent der unter 18jährigen angewiesen, fast zwei Millionen. Es handele sich um ein »strukturelles Problem«, das »erhebliche Folgen für das Aufwachsen, das Wohlbefinden, die Bildung und die Zukunftschancen der Kinder« habe, heißt es.

Arm wegen Hartz IV

Befragungen verdeutlichen den Mangel im Hartz-IV-System: Jedes zweite betroffene Kind bekommt kein Taschengeld, hat kein eigenes Zimmer und besucht keine kulturellen Veranstaltungen. 82 Prozent gaben an, kaputte Möbel nicht ersetzen zu können, drei Viertel verzichten auch auf kurze Reisen und zwei Drittel der Haushalte hatten kein Auto. Auch das zur Vermeidung von Coronainfektionen verlangte Homeschooling via Internet erreichte viele Kinder nicht. Ein Viertel der betroffenen Haushalte besaß keinen internetfähigen Computer. Und: Mehr als jedes zweite arme Kind gab an, dass es schon mal von Mobbing betroffen war.

Laut Daten gleichen sich die prekären Lebensbedingungen für Familien im Bundesgebiet schleichend an. Während sich im Osten in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Kinder, die auf Hartz IV angewiesen sind, von 22 auf rund 17 Prozent reduzierte, wuchs sie im Westen leicht von 12,9 auf 13,1 Prozent. Die regionalen Unterschiede sind gravierend. In Bremen lebt inzwischen jedes dritte Kind in einem Hartz-IV-Haushalt, Tendenz steigend, in Hamburg und im Saarland ist jedes fünfte Kind betroffen, in Nordrhein-Westfalen stieg die Quote betroffener Kinder von 18 auf 18,6 Prozent. Im Osten bleibt Berlin mit 27 Prozent von Hartz-IV betroffenen Minderjährigen auf Platz eins, gefolgt von Sachsen-Anhalt (18,6 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (15,1 Prozent)

Am schwersten haben es nach wie vor alleinerziehende Eltern. Die Hälfte von ihnen ist in Ostdeutschland auf Hartz IV angewiesen, im Westen sind es 44 Prozent. Die Autoren plädieren in ihrer Analyse für ein Gegenmittel, das auch die Partei Die Linke, die Grünen und Sozialverbände fordern: Eine Kindergrundsicherung, »die eine durchschnittliche Kindheit und Jugend ermöglicht«.

Doch von derlei sozialen Taten ist die Bundesregierung weit entfernt. Nach einer jüngst im Kabinett beschlossenen Minierhöhung der Hartz-IV-Sätz warf ihr der Paritätische Wohlfahrtsverband am Mittwoch »unverschämtes Kleinrechnen« vor. Zwar beziehe der Regelsatz sich auf die Ausgaben der ärmsten 15 bis 20 Prozent der Haushalte, die das Statistische Bundesamt in seiner aktuellen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes für 2018 ermittelt hatte. Jedoch habe man erneut nach unten reguliert. »Bei methodisch sauberer Anwendung dürfte der Regelsatz für Alleinstehende dann nicht bei 439, sondern müsste bei über 600 Euro liegen«, so der Verband.

Sanktionsregime

Minderjährige im Hartz-IV-Bezug leiden aber nicht nur unter zu geringen Bezügen, die derzeit je nach Alter 250 bis 328 Euro betragen. Jobcenter nehmen auch keine Rücksicht auf sie beim Verhängen von Sanktionen. Im Jahr 2018 waren laut Bundesagentur für Arbeit (BA) jeden Monat rund 80.000 Kinder von Kürzungen der Bezüge ihrer Eltern betroffen, darunter waren jeweils über 5.000 Vollsanktionen. Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgericht Ende 2019 dürfen Jobcenter über 14jährigen den Regelsatz um höchstens 30 Prozent kürzen. Linke, Grüne und Sozialverbände fordern ein komplettes Ende der Praxis.

BA-Chef Detlef Scheele (SPD) sieht das anders, wie er am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Sanktionen seien nötig für die Mitwirkung. Den Vorschlag, im Gegenteil Zulagen für gute Mitwirkung bei der Jobsuche oder in Maßnahmen einzuführen, lehnte er ab. Begründung: »Es ist nicht so, dass man in dem – kleinen – Personenkreis, der von Sanktionen betroffen ist, davon ausgehen kann, dass sie in der Lage sind, sich zu beteiligen, wenn man gute Angebote macht«, weshalb es »absurd« sei, gutes Verhalten zu prämieren, so Scheele. »Teilweise fehlt ihnen Antrieb und Mut, weil sie so lange arbeitslos waren, und teilweise haben sie sich auch über Generationen eingerichtet.«