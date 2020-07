EU-Kommission für Finanznachverhandlungen

Brüssel. Die EU-Kommission hat sich für Nachverhandlungen mit dem EU-Parlament über die Gipfelbeschlüsse zum milliardenschweren Finanzpaket ausgesprochen. Er teile die Kritik der EU-Abgeordneten an der geplanten Ausgestaltung des nächsten mehrjährigen EU-Budgets, sagte Haushaltskommissar Johannes Hahn am Donnerstag in Brüssel. Gerade in Bereichen wie der Außenpolitik sehe er die Möglichkeit für Nachverhandlungen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Dienstag bei einem fünf Tage dauernden Gipfeltreffen auf ein Finanzpaket geeinigt. (AFP/jW)