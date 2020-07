»Notwendige Antwort« Beijings

Ng Han Guan/AP/dpa Mögliches Ziel chinesischer Gegenmaßnahmen: Die US-Botschaft in Shanghai (30.7.2019)

Nach der Schließung des chinesischen Konsulats in Houston im US-Bundesstaat Texas zeichnet sich eine Gegenreaktion Beijings ab. »Als Reaktion auf die unvernünftigen Maßnahmen der USA wird die chinesische Seite sicherlich die notwendige Antwort geben, um ihre legitimen Rechte und Interessen zu wahren«, sagte Wang Wenbin, ein Sprecher des Außenministeriums, am Donnerstag. Er ließ zunächst offen, was China konkret plant. Betroffen könnte eines der fünf Konsulate der USA in China in Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Shenyang und Wuhan sein.

Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post berichtete unter Berufung auf eine politische Quelle, Beijing habe das US-Konsulat in der zentralchinesischen Stadt Chengdu ins Visier genommen. Auch gab es Berichte, die US-Vertretung in Wuhan könnte betroffen sein. Allerdings kommentierte Hu Xijin, Chefredakteur der staatlichen Zeitung Global Times, dass dieser Preis zu klein sei. Chinas Ziel werde wahrscheinlich überraschender ausfallen und den USA »wahre Schmerzen« bereiten.

Die USA hatten am Dienstag die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston verfügt und damit die Spannungen zwischen den beiden Ländern deutlich verschärft. Zudem schloss US-Präsident Donald Trump ein Vorgehen gegen weitere chinesische Auslandsvertretungen nicht aus. Das Außenministerium in Washington suggerierte, dass chinesische Diplomaten Gesetze und Vorschriften im Land missachtet hätten. Außenamtssprecher Wang wies die Anschuldigungen am Donnerstag erneut zurück. Die Äußerungen der USA enthielten keine Fakten oder Beweise und seien »völlig verleumderisch«. Die Schließung des Generalkonsulats in Houston sei ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht und die Grundprinzipien internationaler Beziehungen.

Bereits am Mittwoch hatte die chinesische Botschaft in den USA klargestellt: Im Gegensatz zu Beijing, das den diplomatischen Missionen und dem Personal der USA Erleichterungen gemäß dem Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen gewährt habe, hätten die USA im vergangenen Oktober und im Juni »ungerechtfertigte Beschränkungen für chinesisches diplomatisches Personal verhängt«, »skrupellos und wiederholt Chinas Diplomatengepäck durchsucht« und »offizielle Güter beschlagnahmt«. (dpa/Xinhua/jW)