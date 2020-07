»Wir wollen eine menschenwürdige Unterbringung«

Soma Rashid Bewohnerinnen der Geflüchtetenunterkunft im Frankfurter Stadtteil Bonames müssen wegen angeblicher Brandgefahr ihre Herdgeräte abgeben

In Hessen ist die Geflüchtetenunterkunft im Frankfurter Stadtteil Bonames schon länger in den Schlagzeilen wegen unerträglicher Zustände für die Bewohnenden. Welche Probleme gibt es dort?

Die Unterkunft am Alten Flugplatz, verwaltet von der Diakonie im Auftrag der Stadt Frankfurt, wurde im Juni 2016 gegründet, ursprünglich für zwei Jahre. Jetzt wohnen dort insgesamt etwa 333 Personen aus verschiedenen Nationen, darunter mindestens 146 Kinder. Bis heute wurden immer mehr Familien nach Bonames gebracht, die Kapazitäten aber nicht angepasst.

Seit dem Jahr 2018 beschwerten sich die Geflüchteten über beengte Wohnverhältnisse oder überlastete Stromkabel, der Strom fiel mehrfach aus. Der Internetanschluss funktionierte nicht. Waschmaschinen gehen ständig kaputt. Beim Duschen gibt es oft kein warmes Wasser mehr. Es ist eine unhygienische Situation. Wen wundert es, dass viele die ansteckende Hautkrankheit Krätze bekamen. Nach einer Renovierung 2019 wurde es erst recht schlimm. In manche Räume regnete es hinein: Schimmel an Wänden und Böden. Weil Brandgefahr bestehe, mussten wir unsere Herde abgeben, konnten kein Essen mehr für unsere Kinder kochen.

Die Menschen weigerten sich zunächst. Wie kam es dazu, dass sich die Auseinandersetzungen mit Vertretern der Diakonie und der Stadt zuspitzten?

Zunächst wurden wir nach einer kleinen Demonstration am 10. Juni von den rund 20 dort tätigen Sicherheitskräften eingeschüchtert und bedroht. Statt uns Hilfe zu leisten, umstellten sie am 12. Juni das Gelände der Unterkunft. Wir mussten die Polizei rufen, damit sie abzogen. Am 15. und am 22. Juni gab es Treffen der Bewohner mit Vertretern der Diakonie und der Stadt. Statt konstruktiver Lösungsvorschläge gab es Drohungen: Es gebe auch noch schlechtere Unterkünfte. Am 18. Juni wurde mein Herd entfernt, während ich nicht zu Hause war, später der von der im achten Monat schwangeren Frau Yusefi.

Sie wurden in der Folge in eine andere Unterkunft zwangsversetzt. Ihnen legte die Polizei dabei sogar Handschellen an – warum?

Am 2. Juli um fünf Uhr morgens stürmten plötzlich etwa zehn Polizisten ohne Vorankündigung in meine Wohnung, die ich mit meinen vier Kindern bewohne, sowie auch in die von Frau Yusefi. Sie haben unsere Privatsphäre verletzt. Ein großes Polizeiaufgebot wartete im Hof. Wir wurden grob aus den Wohnungen gezerrt, in Taxis gesetzt, gegen unseren Willen in eine Unterkunft im Stadtteil Nied gebracht. Dort sind die Verhältnisse noch beengter als in Bonames. Dass sie uns ausgewählt haben, sollte wohl der Abschreckung dienen. Als Sprecherinnen haben wir die Bewohner informiert und ihnen Mut zugesprochen, für ihre Rechte einzustehen. Ich bin seit 1997 in Deutschland, kenne die Rechtslage hier und spreche gut deutsch.

Wie ging es weiter?

Am 10. Juli wurden unter Polizeischutz alle Herde abtransportiert und der Strom abgestellt. Einigen Familien wurde ein Umzug in ein Hotel angeboten, wo sie dann erfahren mussten, dass für sieben Personen nur ein Zimmer zur Verfügung stand.

Was fordern Sie?

Wir wollen nicht in Lagern leben, sondern eine menschenwürdige Unterbringung – mehr nicht. Wir brauchen ausreichende Kochmöglichkeiten, warmes Wasser, Strom, funktionierendes WLAN. Securities und Zäune um uns herum sind überflüssig. Eine unserer wichtigsten Forderungen: Sprecht mit uns, nicht über uns.

Warum behandelt man uns eigentlich nicht mit Respekt? Ich bin keine Verbrecherin, sondern eine Mutter. Wir brauchen ein ganz normales Leben, dass meine beiden Töchter ein Zimmer zusammen haben – genau wie auch meine zwei Söhne. Eines meiner Kinder hat im August seinen elften Geburtstag. Ich kann ihnen nichts bieten. Ich möchte gern mit ihnen in den Urlaub fahren so wie andere auch.

Welche Unterstützung haben Sie erfahren?

Zugehört und geholfen haben uns zum Beispiel Merve Ayyıldız, Frankfurter Stadtverordnete von Die Linke, und Saadet Sönmez, Sprecherin für Integrations-, Migrations- und Flüchtlingspolitik der Linke-Fraktion im Hessischen Landtag. Vor etwa drei Wochen waren zwei CDU-Politiker da, die auch schockiert über die Verhältnisse waren. Sie hatten mich um meine Telefonnummer gebeten, danach war aber nichts mehr von ihnen zu hören.