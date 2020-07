Deutsche Welle eingeknickt

Adriano Machado/REUTERS Klerikalfaschistischer Politikstil zugunsten der Oligarchen: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro (l.)

Mehr als 100 Journalisten, Schriftsteller und Menschenrechtsaktivisten haben sich in einem offenen Brief besorgt »in bezug auf Meinungsfreiheit und Zensur« beim Auslandssender Deutsche Welle (DW) geäußert. Am 18. Juni hatte der Sender dem in der internationalen Literaturszene anerkannten brasilianischen Journalisten und Schriftsteller João Paulo Cuenca ohne vorherige Rücksprache seine regelmäßige Kolumne und die weitere Zusammenarbeit fristlos aufgekündigt.

Den Vorwand lieferte dessen satirisch zugespitzter Kommentar zu einer Entscheidung der brasilianischen Regierung, die am 16. Juni – trotz fehlender Ressourcen im Gesundheitswesen – evangelikalen Gruppen 4,9 Millionen Euro für Radio- und Fernsehsender bewilligt hatte, die den von Militär und Oligarchie favorisierten Staatschef Jair Bolsonaro unterstützen. Auf seinem privaten Twitter-Account postete Cuenca: »Der Brasilianer wird erst dann frei sein, wenn der letzte Bolsonaro an den Gedärmen des letzten Pastors der Universalkirche erhängt wird.«

Für die brasilianische Rechte ein willkommener Anlass, um mit einer intensiven Internetkampagne die Entfernung des Kritikers zu fordern. Der erst vor einem Jahr vor den Machthabern in Brasília nach Deutschland geflohene Regimegegner erhielt nun auch in seinem Berliner Exil Morddrohungen. Doch statt seinen Kolumnisten zu schützen, knickte der Sender ein und feuerte Cuenca wegen »Hassreden und Aufstachelung zur Gewalt«. Per Twitter teilte DW Brasil lapidar mit: »Das universelle Recht auf Presse- und Meinungsfreiheit wird natürlich nach wie vor gewahrt, aber es gilt nicht für solche Äußerungen.«

Ralf Nestmeyer, Vizepräsident des PEN-Zentrums Deutschland, und weitere namhafte Autoren reagierten »schockiert« auf den Hinauswurf des Kollegen. Cuenca sei eine »unverzichtbare Stimme, um die Verbrechen gegen die Menschenrechte, antidemokratische Maßnahmen und Machtmissbrauch brasilianischer Politiker anzuprangern«. Die Kritiker wiesen darauf hin, dass die Äußerung Cuen­cas lediglich einen abgewandelten und auf den derzeitigen Amtsinhaber gemünzten Satz des französischen und Aufklärers Jean Meslier zitiere. Der Philosoph hatte im 18. Jahrhundert geschrieben, er wünschte aus Zorn über »all die ekelerregenden Missstände und verabscheuungswerten Willkürherrschaften«, dass »all die Großen der Erde und alle Adligen mit dem Gedärm der Priester erhängt und erwürgt werden sollen«.

Aus dem »intellektuellen Spiel mit dem historischen Satz« könne keine »Aufstachelung zum Hass« interpretiert werden, warfen die Verfasser des offenen Briefes den DW-Verantwortlichen vor. Cuenca ergänzte in einer Stellungnahme, da die Verantwortlichen in der Redaktion »gebildete Erwachsene mit uneingeschränkten kognitiven Funktionen« seien, habe er geglaubt, »dass sie wissen, was eine Metapher ist«. Auf sein Angebot, das Zitat im historischen Kontext zu erklären, sei der Sender jedoch nicht eingegangen, bedauerte der Autor.

Präsidentensohn Eduardo Bolsonaro sah in dem Rauswurf des Kolumnisten einen Erfolg. »Herzlichen Glückwunsch, DW Brasilien. Es gibt noch Hoffnung in einigen Segmenten der Medien, die ethische und minimal respektvolle Arbeit leisten wollen«, gratulierte er den Verantwortlichen des Senders. Cuenca reagierte erschüttert: »Der Lärm der faschistischen Horden, die nun die Entscheidung der Deutschen Welle feiern, zeigt auf, in welchem Maße die Botschaft falsch ist, die das Unternehmen aussendet.« Er frage sich, ob »die Tentakel« der »Regierung des Hasses in Brasilien (…) über das (…) Außenministerium bis nach Deutschland« reichten. »Im Gegensatz zum sonst üblichen Vorgehen wurde eine Einflussnahme durch die brasilianische Regierung nicht dementiert«, berichtete der Nachrichtensender Russia Today (RT), der als erstes deutschsprachiges Medium über den Skandal informiert hatte, am 30. Juni über eine entsprechende Anfrage in der Bundespressekonferenz. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes habe lediglich darauf verwiesen, dass »die Deutsche Welle in ihren Personalentscheidungen unabhängig ist«.

Genau diese Entscheidungen nähren den Verdacht, dass der aus dem Bundeshaushalt finanzierte Auslandsrundfunk zunehmend rechte Kräfte unterstützt. Während einer der profiliertesten Gegner des Bolsonaro-Regimes dort keine Stimme mehr haben soll, werden der kubanischen Systemgegnerin Yoani Sánchez seit Jahren gleich zwei feste Sendeplätze zugestanden. Pikant ist dabei, dass Sánchez während einer Brasilien-Reise im Jahr 2013 auf einem Podium gemeinsam mit Bolsonaro gegen den »Sozialismus« in ihrem Land und die damalige Regierung hetzte (jW vom 25.10.2018). Anschließend posierte sie mit Bolsonaro für Fotos, die dieser am 16. Juli 2013 auf seiner Facebook-Seite mit dem Kommentar veröffentlichte: »Bolsonaro und Yoani Sánchez klären über die Beziehungen der Arbeiterpartei (PT) zu Kuba auf.«

Ein Ergebnis dieser angefeindeten »Beziehungen« war die Beendigung des Einsatzes Tausender kubanischer Ärzte im Lande, die das brasilianische Gesundheitswesen unterstützt hatten, durch Bolsonaro 2019. Obwohl das Gesundheitssystem des Landes danach völlig kollabierte, rechtfertigte Sánchez den Rauswurf.