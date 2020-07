Nachschlag: Mehr arbeiten sollt ihr!

Ina Fassbender/dpa Wenn Niedriglöhner wie zu Zeiten von Corona noch schamloser ausgebeutet werden, schreit so gut wie niemand »Skandal«

Kapital hat Heißhunger, sagt Marx, Heißhunger nach Mehrarbeit. Der will befriedigt werden, und wer vorschlägt, künftig nur noch vier statt fünf Tage pro Woche arbeiten zu lassen, will den Vielfraß quälen, verbreitet »gefährlichen Unsinn«. Ein Mann, der professionell im Namen des Kapitals spricht, sagt so etwas im Radio, der nämliche Vorschlag, vorgebracht von der Linksparteivorsitzenden Katja Kipping, sei »Quatsch«. Dieser Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft findet, weniger zu arbeiten laufe »auf eine Perpetuierung der Wirtschaftskrise hinaus«, und: »Wieviel die Menschen arbeiten, entscheiden sie ja selber, zusammen mit ihren Betrieben.« Sie kennen das sicher: »Hey Chef, ich komme ab jetzt nur noch dreimal in der Woche, bei vollem Lohnausgleich, versteht sich. Geht klar, oder?« Produktivitätssteigerung lässt der Schäfer des Kapitals auch nicht als Argument durchgehen. Denn das »Fell des Bären« ist »schon verteilt«. Schuld sind die Lohnsteigerungen. Unbezwingbar der Mann. (brat)