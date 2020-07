Kampf um jeden Meter

Björn Kietzmann

Den dritten Tag in Folge protestierten am Mittwoch Dutzende Klimaschützer und Anwohner mit Blockadeaktionen gegen den Abriss der Straße L 277. Mit einer Sitzblockade unter dem Motto »Keinen Meter der Kohle« konnten die Protestierenden den Abtransport der Asphaltdecke für mehrere Stunden unterbrechen. Die Straße verläuft direkt zwischen dem Tagebau Garzweiler und mehreren Dörfern, die für die Braunkohleabbau weichen sollen. Der Energieriese RWE hatte am Montag mit dem sogenannten Rückbau der Landstraße begonnen. (jW)