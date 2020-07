USA drohen Weltmacht

David J. Phillip/AP Photo/dpa Beijing spricht von »beispielloser Eskalation«: Das chinesische Konsulat in Houston (22.7.2020)

Die Vereinigten Staaten nötigen China zur Schließung seines Konsulats in der texanischen Wirtschaftsmetropole Houston. Die dort eingesetzten Diplomaten seien am Dienstag ultimativ aufgefordert worden, das Land binnen 72 Stunden zu verlassen, teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch mit. Eine Begründung für die – vorsichtig formuliert – unübliche Maßnahme lag zunächst nicht vor. Eine Sprecherin des State Department erging sich notgedrungen in diffusen Phrasen über eine angebliche »Verletzung unserer Souveränität« und eine vermeintliche »Einschüchterung unserer Bevölkerung« durch die Volksrepublik, die sofortige Reaktionen erfordert hätten. Später flüchteten sich US-Diplomaten in Beijing in die Behauptung, die Schließung des Konsulats sei erfolgt, »um geistiges amerikanisches Eigentum und private amerikanische Informationen zu schützen«.

Die chinesische Regierung forderte Washington auf, seine »beispiellose Eskalation« umgehend zu stoppen und kündigte im Gegenzug eine noch nicht näher definierte Reaktion an. Wie der Sprecher des Außenministeriums in Beijing berichtete, hätten US-Stellen schon zuvor mehrmals das Gepäck chinesischer Diplomaten durchsucht und Gegenstände konfisziert – ein offener Bruch des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen von 1961, das fast alle Staaten unterzeichnet haben, auch die USA.

Gleichzeitig verschärft die Trump-Regierung ihre wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen gegen den Konkurrenten. Bereits am Montag wurden elf Unternehmen – einige aus der Hightech-, andere aus der Textilbranche – auf eine Sanktionsliste der Vereinigten Staaten gesetzt; US-Firmen dürfen ihre Produkte künftig nicht mehr kaufen. Damit erhöht sich die Zahl der chinesischen Firmen, für die das gilt, auf 48. Betroffen sind diesmal Medienberichten zufolge US-amerikanische IT-Konzerne wie Apple und Google, aber auch Modemarken wie Tommy Hilfiger und Hugo Boss, die bisher zu den Kunden der jetzt neu sanktionierten chinesischen Unternehmen gehörten. Washington versucht, die Maßnahme mit den bekannten Vorwürfen bezüglich der chinesischen Politik in Xinjiang zu legitimieren. Tatsächlich zielt sie laut Einschätzung nicht zuletzt aus US-Wirtschaftskreisen darauf ab, US-Konzerne per Salamitaktik zur Reduzierung ihrer überaus profitablen, aber politisch nicht mehr gewünschten Geschäftsbeziehungen in die Volksrepublik zu zwingen. Das langfristige Ziel ist laut US-Strategen das »Decoupling« (Abkopplung) von China – mit dem Ziel, das Land möglichst umfassend zu isolieren, um es niederringen zu können.

In diesem Sinne betätigte sich US-Außenminister Michael Pompeo in den vergangenen Tagen bei seinen Besuchen in Britannien und in Dänemark. Er hoffe, teilte er am Dienstag in London mit, »eine Koalition herausbilden« zu können, die »die Bedrohung« durch China verstehe: »Alle Nationen, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen«, müssten sich darüber im klaren sein, welche »Bedrohung von der Kommunistischen Partei Chinas« ausgehe. Pompeo bemühte sich, London zu Schritten zu drängen, die nach dem Ausschluss von Huawei beim 5G-Funknetzausbau die Beziehungen Londons zu Beijing weiter schädigen würden.

Unterdessen befeuerte Präsident Donald Trump die antichinesische Kampagne in den Vereinigten Staaten einmal mehr, indem er das Covid-19-Virus als »China-Virus« bezeichnete. Rassisten nicht nur in den USA verstehen, was er damit meint.