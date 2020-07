NRW-Chef von »Die Rechte« in Haft

Dortmund. Der NRW-Landeschef der Kleinstpartei »Die Reche«, Sascha Krolzig, befindet sich seit Mittwoch vergangener Woche in Strafhaft. Das berichtete der Westfälische Anzeiger am Freitag online. Krolzig war zuvor mit einer Verfassungsbeschwerde gegen seine Verurteilung im Jahr 2018 und erneut 2019 durch das Amts- und Landgericht Bielefeld wegen Volksverhetzung gescheitert. Er hatte den Vorsitzenden einer jüdischen Gemeinde in Ostwestfalen antisemitisch beschimpft. Krolzig war bisher auch »Schriftleiter« des faschistischen Propagandahefts »N. S. Heute«. An seiner Stelle soll nun der seit Jahrzehnten aktive Neonazi Christian Malcoci Chefredakteur des Blattes werden, wie das antifaschistische Internetportal »Blick nach rechts« am Montag berichtete. (jW)