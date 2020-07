Deportierte Nachbarn

imago images/Jan Huebner Vom damaligen Hannoverschen Bahnhof wurden die Menschen ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht (Terezn, 7.11.2019)

Heute würde man sie »Gaffer« nennen, die Menschen, die sich am 19. Juli 1942 an der Volksschule Schanzenstraße im Hamburger Schanzenviertel versammelten. »Viele Neugierige, die eben des Weges kamen, blieben stehen und umgaben bald in einem großen Kreise das Tor«, schrieb eine Zeugin später. Da habe sich »ein großer, breit gebauter, gut gekleideter Herr« in den Vordergrund geschoben. »Das«, habe er gesagt, »sind Juden, die außer Landes verwiesen werden. Und das ist gut so.« Die Augenzeugin, die von dieser beklemmenden Szene berichten konnte, war Bertie Philipp. Sie hatte selbst zu den 771 jüdischen Mitbürgern gehört, die an diesem Tag vor den Augen der Nachbarn von den Nazis deportiert wurden, und überlebte.

An dieses Geschehen vor 78 Jahren erinnerten am Mittwoch vergangener Woche rund 70 Demonstranten mit einer kleinen Kundgebung vor dem Bahnhof Sternschanze, gegenüber vom Gelände der früheren Volksschule. Von dort waren am 15. Juli 1942 bereits 926 Juden abgeholt worden. Insgesamt wurden am 15. und 19. Juli des Jahres 1.697 jüdische Menschen vom Hof der Schule aus deportiert. Das Areal war als Sammelpunkt ausgewählt worden, weil es gut von der Umgebung abzuschirmen war. Dort wurden die Menschen in Mannschaftswagen der Polizei getrieben und zum heute nicht mehr existierenden Hannoverschen Bahnhof gebracht, dann weiter ins Konzentrationslager Theresienstadt. Von den 1.697 Deportierten überlebten gerade einmal 146.

Organisiert hatte die Kundgebung der Eimsbütteler Holger Artus, der es sich mit der Initiative »Kein Vergessen im Weidenviertel« zur Aufgabe gemacht hat, die Erinnerung an das Geschehen wachzuhalten. Zu den fast 1.700 Deportierten im Juli 1942 hätten auch 155 jüdische Menschen aus dem Schanzenviertel und dem benachbarten Weidenviertel gehört, schreibt er in einer Mitteilung. Es seien »unsere Nachbarn« gewesen. Am Eingang der heutigen Ganztagsgrundschule hatte die Initiative vor der Demonstration bereits Papierbögen mit mehr als 1.500 Namen der Deportierten angebracht.

Bei der Kundgebung am Bahnhof Sternschanze sagte Artus, ein Motiv für die Demonstration, die zum zweiten Mal an dieser Stelle stattfand, sei es, die Nachbarschaft über das Geschehen aufzuklären. Ein zweites Motiv sei, Haltung zu zeigen angesichts aktueller Ereignisse. Auch heute seien Antisemitismus und Rassismus verbreitet, so Artus. Das zeige sich zum Beispiel, wenn die sogenannten Coronaleugner bei ihren Demonstrationen die Pandemie einer »zionistischen Weltverschwörung« zuschrieben.

In ihrer Ansprache wies die Historikerin Anna von Villiez, Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte der Israelischen Töchterschule, darauf hin, dass es sich bei der Aktion im Juli 1942 im Schanzenviertel um die letzte große Deportation aus Hamburg gehandelt habe. Dabei seien vor allem alte Menschen deportiert worden, denen die Nazis vom KZ Theresienstadt als einer Art »Altersghetto« etwas vorgelogen hatten. Es seien aber auch Kinder und Jugendliche abgeholt worden, darunter die damals 18 Jahre alte Esther Bauer, an die Villiez erinnerte. Sie war die einzige Tochter von Alberto Jonas, Direktor der jüdischen Töchterschule in der Karolinenstraße, und überlebte das Vernichtungslager Auschwitz.

Die Gestapo hatte Alberto Jonas weisgemacht, er werde auch in Theresienstadt eine Schule leiten können, wie dessen Tochter später berichtete. Doch das war eine Lüge. Das angebliche »Altersghetto« entpuppte sich als Konzen­trationslager. Statt ihm, wie versprochen, die Leitung einer Schule anzuvertrauen, wurde Esther Bauers Vater zum Kohlenschaufeln eingeteilt. Sechs Wochen nach der Ankunft in Theresienstadt starb er – an »gebrochenem Herzen«, wie seine Tochter es später beschrieb.

Das mahnende Gedenken an das Unrecht im Faschismus müsse »immer wieder erstritten werden, es passiert nicht von allein«, betonte Anne von Villiez bei der Kundgebung. Stefanie Wolpert (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende der Bezirksversammlung Altona, erklärte, es sei auch heute noch wichtig, dass auf die »Greueltaten« von damals aufmerksam gemacht werde. Wie anfällig viele auch heute noch für rechtes Gedankengut seien, das zeigten die Nachrichten der letzten Tage, etwa zu rechten Netzwerken in Polizei und Bundeswehr, so Wolpert. Um so wichtiger sei es, dass Menschen wie Holger Artus und seine Mitstreiter die Archive durchstöbern, um etwa die Lebensläufe von im Faschismus deportierten Mitbürgern zu recherchieren.