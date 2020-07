Bellmann, Gelbke, Obst

Peter Endig/dpa Noch immer fast täglich im TV zu sehen: Dieter Bellmann (2015)

Auf Dieter Bellmann in seiner Paraderolle als Professor Simoni in der ARD-Serie »In aller Freundschaft« müssen wir noch lange nicht verzichten, prophezeite ich hier vor fünf Jahren, als er 75 wurde. Am Freitag ist sein 80. Geburtstag, und ich habe recht behalten, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Bellmann/Simoni stand 2015 noch an der Wiege der erfolgreichen Serienauskopplung »In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte«, aber mit 77 musste er Fernsehklinik, Zuschauer und vor allem seine Familie für immer verlassen. Am Beginn seiner Schauspielerlaufbahn hatte der Rand-Dresdener sich nicht träumen lassen, dass er noch Jahre nach seinem Tod fast täglich im TV zu sehen wäre. Film und Fernsehen spielten im Leben des theaterbesessenen Komödianten eine Nebenrolle, obwohl er ab 1963 immer mal vor der Kamera agierte (allein zehnmal im Fernsehtheater Moritzburg sowie siebenmal in der »Polizeiruf«-Reihe ) und in den 80er Jahren mehrere Kinderfernsehspiele inszenierte. Am Leipziger Schauspielhaus übernahm er bis 1996 herausfordernde Rollen und widmete sich auch Kabarett und Kleinkunst.

Eine sehr gegenwärtige Kabarettistin und Kleinkünstlerin aus Leipzig wurde am Montag 70, der die große Varietébühne, etwa im Friedrichstadtpalast, auch nicht fremd ist. Das Gesangstalent von Dagmar Gelbke wurde schon 1959 von Heinz Quermann entdeckt. Dann gab es kein Halten mehr. Sie studierte Bühnentanz und trat ab 1967 als Entertainerin in der ganzen Republik und in vielen anderen Ländern erfolgreich auf. Besonders populär wurde sie, als sie über mehrere Jahre ein umwerfend komisches musikalisches Duo mit Helga Hahnemann bildete. Nach der »Kehrtwende« hat sie sich als Fotografin, Kochbuch-Ausprobiererin und Kolumnistin verdingt. Leider blieben ihr auch peinliche Interviews durch Kim Fischer im »Riverboat« nicht erspart. Vielleicht hat es niemand gesehen – dann kann sie ja vielleicht doch noch mal auf die »Goldene Henne« hoffen!

Vorwiegend aus heiteren Rollen kennt man Dietmar Obst, der allerdings in seinem vorerst letzten Film »Für dich bei mir« eine eher tragische Rolle spielte. Auf deutschen Festivals, aber auch in Griechenland und den USA gab es 2016 Preise für den Film, in dem Obst einen Demenzkranken gab. Seit Obst 1966 von Halle ans Berliner Maxim-Gorki-Theater wechselte, hat er oft vor der Kamera gestanden – in Nebenrollen, aber auch in großen, etwa als Kriminalist im Kinderkrimi »Heiße Spuren« (1974) neben Dieter Franke oder als Jäger in »Toggenburger Bock« (1975) neben Herbert Köfer. Dass er immer verschmitzt wirkte, liegt an seinem Naturell, und man wünschte sich, dem ab Sonntag 80jährigen bald wieder zu begegnen.