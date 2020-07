Jenseits der Symbolik

REUTERS/Mike Blake Nach dem Denkmalsturm: Die Proteste um »Black Lives Matter« greifen zunehmend konkrete Forderungen aus den Arbeitskämpfen auf. Hier ein McDonald’s-Beschäftigter in Los Angeles beim Streik

Zehntausende Beschäftigte haben sich gestern in mehr als 160 Städten und zahlreichen Ortschaften der USA dem »Strike for Black Lives« angeschlossen. Aufgerufen hatten dazu die Dienstleistungsdachgewerkschaft Service Employees International Union (SEIU) sowie weitere Verbände wie die Transportgewerkschaft der International Brotherhood of Teamsters, die Landarbeitergewerkschaft der United Farm Workers und die Lehrergewerkschaft American Federation of Teachers.

Der offizielle Streikaufruf der SEIU hatte nochmals klargestellt, dass der Polizeimord an George Floyd nur ein Tropfen in ein übervolles Fass sozialer Ungerechtigkeiten gewesen sei: »Schon bevor George Floyd so entsetzlich um sein Leben gebracht wurde, hat das ›normale‹ Leben, von dem alle reden, nicht für uns funktioniert«, brachte es dort der Flughafenarbeiter Glen Brown auf den Punkt : »Von rassistisch motivierten Angriffen bis hin dazu, dass wir gezwungen wurden, ohne Schutzausrüstung oder Gefahrenzulage im Namen der Wirtschaft zur Arbeit zu gehen – unser Leben wurde auch zuvor nicht geachtet.«

Der Streikaufruf der etablierten, den Demokraten nahestehenden Dachgewerkschaft belegt den zunehmenden Druck, dem die Führung sich auch durch ihre eigenen Mitglieder ausgesetzt sieht. Deren Ruf nach konkreten Forderungen ist in den vergangenen Wochen lauter geworden. So verlangten Aktivisten – auch innerhalb der SIEU –, die Polizei aus den Gewerkschaftsverbänden zu werfen. Weitere Forderungen reichen von Gefangenenamnestien und Wiedergutmachungszahlungen bis hin zum Aussetzen der Mietzahlungen und einem Ende von Zwangsräumungen angesichts einer dramatisch wachsenden Obdachlosigkeit von Millionen.

Folglich ging auch der Streik vom Montag über das rein Symbolische hinaus. Laut Washington Post bestreikten zum Beispiel fast 6.000 Krankenpfleger mehr als 80 Kliniken und Heime in New York, New Jersey und Connecticut. Ihre Kollegen vom Loretto-Hospital in Chicago hatten schon allein durch die Ankündigung, am Streik teilnehmen zu wollen, bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen können. (AFP/jW)