Schallende Ohrfeige

Mike Hutching/REUTERS Angewiesen auf staatliche Essensversorgung: Kinder im Township Blue Downs nahe Kapstadt (4.5.2020)

Vor dem North Gauteng High Court, der Division des höchsten südafrikanischen Gerichts in der Hauptstadt Pretoria, standen sich am vergangenen Freitag die beiden Nichtregierungsorganisationen Equal Education und Section 27 sowie zwei Schulbeiräte aus der Provinz Limpopo auf der einen Seite und das Ministerium für grundlegende Bildung sowie die Bildungsminister aus acht der neun Provinzen Südafrikas auf der anderen Seite gegenüber. Die Kläger hatten die Regierung aufgefordert, die mit Beginn des Lockdowns aufgrund der Coronapandemie Ende März ausgesetzten Schulspeisungsprogramme für Kinder aus armen Haushalten wieder aufzunehmen. Die zuständige Ministerin Angelina Motshekga argumentierte dagegen, das Programm sei nicht von der Bildungsgesetzgebung abgedeckt – obwohl ihre Behörde entsprechende Budgetzuteilungen aus dem Staatshaushalt erhält.

Das Urteil geriet zu einer schallenden Ohrfeige für die Regierung. »Ein würdeloseres Szenario als das Verhungern eines Kindes ist nicht vorstellbar. Die Moral einer Gesellschaft wird daran gemessen, wie sie ihre Kinder behandelt«, befand Richterin Sulet Potterill. Motshekga habe weder logistische Schwierigkeiten noch Budgetengpässe als Gründe aufzeigen können und stehe gemäß der Verfassung in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass jedem bedürftigen Kind täglich eine Mahlzeit zukommt. Haarklein ordnete sie an, wie, wann und in welchem Umfang Motshekga über das unverzügliche Wiederanlaufen zu berichten hat.

Vor allem für Kinder aus armen Haushalten ist die Schulspeisung in Südafrika oft die einzige vollwertige Mahlzeit des Tages. Das Urteil sei »ein Sieg nicht nur für die mehr als neun Millionen Schüler, sondern auch für Millionen von Haushalten, deren Ernährungssicherheit aufgrund des Covid-19-bedingten Lockdowns ernsthaft gefährdet ist«, erklärten die Kläger-NGO in einer Stellungnahme. Für die vom African National Congress (ANC) geführte Regierung ist es indes nicht die erste Gerichtsniederlage in Zeiten der Pandemie. Bereits Anfang Juni hatte der Gauteng High Court, der seinen Sitz ebenfalls in Pretoria hat, die Lockdownregeln der Level drei und vier (von insgesamt fünf) für ungültig und verfassungswidrig erklärt, da sie »in einer substantiellen Zahl von Fällen nicht rational mit den Zielen verbunden seien, die Infektionsrate zu verlangsamen und die Verbreitung des Virus einzudämmen«.

Inzwischen verzeichnet Südafrika 373.628 bestätigte Coronainfektionen. 5.173 Menschen starben an Covid-19. Auszugehen ist von einer hohen Dunkelziffer, da die Labore des Landes aufgrund der globalen Knappheit von Testreagenzmitteln lange hinterherhinkten. Inzwischen wurden die Testkriterien daher drastisch eingeschränkt, in staatlichen Gesundheitseinrichtungen werden nur noch über 55jährige mit Symptomen und Vorerkrankungen sowie in Krankenhäuser eingelieferte Patienten überhaupt getestet. 57 Prozent der Gesamttests erfolgten bisher im privaten Gesundheitswesen, das nur knapp 20 Prozent der Bevölkerung versorgt. Die höchsten Todeszahlen werden jedoch in den Townships verzeichnet.

Die Verarmung der Bevölkerung schreitet derweil drastisch fort. Einer großangelegten gemeinsamen Studie mehrerer südafrikanischer Universitäten zufolge verloren infolge des Lockdowns drei Millionen Menschen ihre Arbeit – allein bis Ende April. Das entspricht 18 Prozent der zuvor werktätigen Bevölkerung. Jeder dritte befragte Beschäftigte berichtete, im April kein Gehalt bekommen zu haben. 47 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass in ihrem Haushalt im selben Monat das Geld ausgegangen sei und sie keine Nahrungsmittel mehr kaufen konnten. Inzwischen hat die Regierung zwar weite Teile der Wirtschaft wieder geöffnet, Branchen wie Restaurants und Gastgewerbe liegen jedoch noch immer am Boden, da keine Touristen einreisen dürfen, der Verkauf von alkoholischen Getränken verboten ist und zudem eine nächtliche Ausgangssperre besteht.

Staatspräsident Cyril Ramaphosa bemühte sich in seinem wöchentlichen Rundbrief vom Montag dennoch, ein positives Bild der Situation zu zeichnen. Eingeleitet mit dem Sprichwort »Not macht erfinderisch«, lobte er den Einfallsreichtum »junger Unternehmer«. Zum Beleg erwähnte der Regierungschef einen Einkaufslieferdienst für ältere Menschen und einen jungen Mann, der in der eigenen Küche anfing, Pizzen zu backen und in der Nachbarschaft auszuliefern. Die hungernden Kinder erwähnte er nicht.