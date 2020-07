Eiszeit unter Nürnbergs Linken

Daniel Karmann/dpa Der Nürnberger Rathausplatz im Wahlmonat März

Nachdem Nürnberger Linke bei der Stadtratswahl am 15. März auf zwei verschiedenen Listen angetreten waren (siehe jW vom 3.3.2020) und insgesamt vier Mandate errungen hatten, war der vorangegangene Streit für den ehemaligen Weißenburger Stadtrat Erkan Dinar eigentlich »gegessen«, wie er am Dienstag im Gespräch mit junge Welt sagte. Nun läuft gegen ihn ein Ausschlussverfahren in seiner Partei Die Linke, weil er auf Platz 3 der »Linken Liste« in Nürnberg kandidiert hatte, die jetzt nur noch eine Stadträtin stellt.

Dazu muss einerseits gesagt werden, dass dieses Wahlbündnis sich seit 2008 in der Stadt bewährt hatte, bis der Kreisverband der Partei mehrheitlich beschloss, mit den Partnergruppen Schluss zu machen, ohne dafür gravierende inhaltliche Gründe zu nennen. Andererseits steht in ihrer Satzung klar, dass Parteimitglieder nicht für konkurrierende Listen kandidieren dürfen.

Wie lokale und regionale Medien bereits am Wochenende berichteten, zeigte sich Dinar auf seiner Facebook-Seite dennoch enttäuscht über den Ausschlussantrag der Nürnberger Kreissprecherin Angelika Lüdemann. Er äußerte gegenüber jW die Vermutung, dass eigentlich jemand anderes dahinterstecke: der Nürnberger Linken-Stadtrat Titus Schüller. Dieser habe unter anderem Bedenken gegen die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) als Mitgliedsorganisation der Linken Liste Nürnberg geäußert, da mit ihr kein »rot-rot-grünes« Regierungsbündnis möglich sei. Marion Padua, die im März ihr Mandat als Stadträtin der Linken Liste verteidigen konnte und von den drei Stadträten der Linkspartei keine Antwort auf eine Anfrage zwecks Zusammenarbeit in einer Ausschussgemeinschaft bekam, hält Schüller für »sehr karriereorientiert«. Dinar vermutet, dass Schüller ihn als Konkurrenten um einen guten Listenplatz bei der Bundestagswahl 2021 sieht.

Schüller selbst bestreitet jedoch, Initiator des Ausschlussantrags zu sein. Allerdings finde er es nicht falsch, wenn sich die Schiedskommission mit dem Fall befasse, sagte er am Dienstag gegenüber jW. Dinar sei jedenfalls noch nicht lange in Nürnberg gewesen und habe seinen Umzug nicht im Kreisverband gemeldet, bevor er sich für die Linke Liste habe aufstellen lassen. Zur Abkehr von der Linken Liste sagte Schüller, der Kreisverband habe sich zu rund 80 Prozent für eine »rebellische Kommunalpolitik als Wesenskern einer linken Partei« ausgesprochen – und die habe man nicht mehr »in einen Wahlverein outsourcen« wollen. An eine entsprechende Äußerung über die DKP erinnere er sich aber nicht – er halte ein »rot-rot-grünes« Bündnis selbst nicht für realistisch.

Laut Marion Padua laufen gegen sechs Mitglieder der Linkspartei Ausschlussverfahren, weil sie auf der Linken Liste Nürnberg kandidiert hatten. Sie habe ihnen zwar zu bedenken gegeben, dass sie aufgrund der Parteisatzung damit rechnen müssten – »allerdings passiert das nicht automatisch, so einen Antrag muss ja niemand stellen«, sagte sie am Dienstag gegenüber jW. Im Wahlkampf auf der Straße habe die Linke Liste kein böses Wort über die Linkspartei verloren, sondern nur auf Nachfrage sachlich erklärt, warum sie am alten Wahlbündnis festhalte.

Mitgliedsorganisationen der Liste sind außer der DKP und der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) der linke Motorradclub »Kuhle Wampe – Geyers schwarzer Haufen« sowie zwei Vereine der kurdischen und türkischen linken Community: das Yenigün-Kulturzentrum e. V. und das Medya-Volkshaus e. V.

»Inhaltlich hätte eine Ausschussgemeinschaft mit den Linken-Stadträten besser gepasst«, betont Padua. Weil diese sich verweigerten, tat sich die Liste pragmatisch mit Kleinparteien zusammen, zu denen in Nürnberg »Die Guten«, die FDP, die »Freien Wähler« und die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) gehören. Die Linke arbeitet derweil mit der Satiretruppe »Die PARTEI« und der Wählergemeinschaft »Politbande« zusammen, da auch sie nicht die nötige Fraktionsstärke für Ausschüsse hat.