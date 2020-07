Pilotenvereinigung: Ryanair droht mit Entlassungen

Frankfurt am Main. Knapp 88 Prozent der bei der »Vereinigung Cockpit« (VC) organisierten Piloten der zur Ryanair-Gruppe gehörenden Tochter »Malta Air« haben sich laut Votum gegen ein vom Unternehmen gefordertes Maßnahmenpaket ausgesprochen, teilte VC am Dienstag mit. Das sieht folgendes vor: flexible Kurzarbeit und Vergütung lediglich für geflogene Flugstunden zu drastisch reduzierten Tages- und Stundensätzen. Nach VC-Angaben reagierte die Konzernspitze noch am Dienstag »in gewohntem Stil«, etwa mit der Drohung unmittelbar bevorstehender Entlassungen und Standortschließungen. (jW)