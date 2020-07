8 Minuten und 46 Sekunden

Bob Karp/imago images/ZUMA Wire

So lange, wie George Floyds Mörder sein Knie in dessen Nacken drückte, knieten Demonstranten am Montag in zahlreichen Städten der USA aus Protest nieder – wie hier in Durham, North Carolina. Die »Black Lives Matter«-Demonstrationen stehen dabei vor einer bedeutenden Wende: Während das demokratische Establishment versucht, sie symbolisch und politisch einzuhegen, wächst der Druck von unten – sowohl durch Aktivisten in etablierten Gewerkschaften als neuen Basisgewerkschaften –, Arbeitskämpfe mit konkreten Inhalten zu führen. (jW)