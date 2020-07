Killer ohne Reue

Jan Woitas/zb/dpa Einschusslöcher an der Synagogentür in Halle

Neun Monate nach dem rechten Terroranschlag von Halle muss sich der Attentäter Stephan Balliet seit Dienstag vor Gericht verantworten. Von der Richterin Ursula Mertens befragt, machte er keinen Hehl aus seiner neonazistischen Einstellung. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Naumburg findet im größten Verhandlungssaal Sachsen-Anhalts in Magdeburg statt.

Balliet hatte am 9. Oktober 2019, an dem der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur begangen wurde, mit Schusswaffen versucht, eine Synagoge in Halle zu stürmen. Als dies nicht gelang, tötete er eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Während seiner eineinhalbstündigen Flucht verletzte er mehrere Menschen. Wie das MDR-Magazin »Fakt« am Dienstag zudem berichtete, habe er auch einen aus Somalia stammenden Mann mit dem Auto überfahren wollen. Trotz Zeugenaussagen spreche die Generalbundesanwaltschaft laut »Fakt« hierbei in ihrer Anklage nicht von versuchtem Mord, sondern wertet den Vorfall als Verkehrsvergehen. Zwei Tatzeugen seien dazu bisher nicht von Ermittlungsbehörden befragt worden.

Der Prozess begann mit zwei Stunden Verspätung. Medienvertreter mussten bis zu vier Stunden hinter Hamburger Gittern und Absperrbändern in der prallen Sonne auf Einlass warten. Nur 44 Journalisten, die beim Akkreditierungsverfahren ausgelost worden waren, darunter die Autorin, hatten Zutritt, außerdem 50 weitere Besucher. Weitere 29 Pressevertreter durften in einem weiteren Saal die Verhandlung per Tonübertragung mitverfolgen. Akkreditiert hatten sich insgesamt rund 230 Medienvertreter.

Bundesanwalt Kai Lohse verlas zunächst die Anklage. Neben den Morden an Jana L. und Kevin S. wirft seine Behörde Balliet 68fachen versuchten Mord vor. Die Motive seien unter anderem Hass auf Juden, Ausländer und die »Unterschicht« gewesen, er habe den »Nationalsozialismus« verherrlicht. Auf die Fragen der Richterin antwortete der Angeklagte einsilbig. Er erklärte beispielsweise, dass er keine Freunde gehabt und nur mit seinen Eltern, seiner Schwester und im Internet kommuniziert habe. Ab 2015 habe er sich entschieden, »nichts mehr für diese Gesellschaft zu tun«. Im selben Jahr habe er auch begonnen, sich zu bewaffnen – als Grund gab er »Selbstverteidigung gegen Muslime und Schwarze« an. Immer wieder beleidigte Balliet dunkelhäutige und muslimische Menschen, nutzte die Anklagebank als Bühne: »Juden wollen schon lange das Land übernehmen«, sagte er. Flüchtlinge nannte er »Eroberer aus dem muslimischen Kulturkreis«. Richterin Mertens drohte dem Angeklagten angesichts seiner Hasstiraden mehrmals, ihn des Saals zu verweisen. Dann wiederum versuchte sie, ihm Mitleid in den Mund zu legen: »Aber der Mutter ihres Opfers geht es jetzt sehr schlecht, können Sie das nachfühlen?«

43 Nebenkläger mit 21 Anwälten gibt es in dem Verfahren. Der Inhaber des »Kiez«-Dönerimbisses in Halle, Ismet Tekin, wo Balliet den 20jährigen Kevin S. erschossen hatte, wurde in letzter Minute auf Antrag noch als Nebenkläger zugelassen. Für das Verfahren sind zunächst 18 Verhandlungstage bis Mitte Oktober angesetzt.

Vor dem Landgericht demonstrierte gestern auch das »Bündnis 9. Oktober Halle«, ein Zusammenschluss aus mehreren Initiativen, für Solidarität mit den Opfern des Anschlags. An der Kundgebung nahmen auch antikapitalistische Gruppen teil, u. a. »Zusammen kämpfen« aus Magdeburg. Sie forderten unter anderem, die vermeintliche »Einzeltat« im Zusammenhang mit rechten Strukturen und ihrer Propaganda zu bewerten sowie neofaschistische Netzwerke zu beleuchten.