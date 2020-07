Prämie Lavendelstrauch

imago images/Chris Emil Janßen Der Job der Pflegekräfte: Die Bezahlung ist oft mies, die Arbeitszeit dafür lang

Was wurde nicht geklatscht, landauf, landab. Vollmundig versprachen die Klatschenden den Pflegekräften, man würde nach der Coronakrise an sie denken, sie prämieren, denn sie seien ja systemrelevant.

Die Kräfte in der Pflege hingegen sagten, eine Prämie würde nicht reichen, notwendig sei eine Aufwertung des Berufs. Da kam die rheinland-pfälzische Landesregierung kürzlich in ihrer unendlichen Großzügigkeit auf eine grandiose Idee, um sich beim Pflegepersonal zu bedanken. Ein bisschen Flora, dazu gleich.

Von einer Berufsaufwertung ist längst nicht mehr die Rede, und von einer Prämie für die arbeitenden Menschen in den Krankenhäusern auch nicht. So schnell kann es gehen. Eine Kehrtwende in der Gesundheits- und Pflegepolitik hierzulande ist gleichfalls nicht in Sicht. Publik Relations, ja, dass können politisch Verantwortliche gut – für die Kameras bei Krankenhausauftritten posieren. Dabei hatte zu Beginn der Pandemie das hiesige Gesundheitssystem noch nicht einmal genug Schutzkittel für die Beschäftigten parat. Eilig wurden landesweit Masken genäht, vornehmlich von Frauen. Alles an Personal musste mobilisiert werden, alle hatten sich auf den coronabedingten Notstand vorzubereiten. Personaluntergrenzen und Arbeitsschutzgesetze wurden kurzerhand außer Kraft gesetzt.

Jetzt zum Präsent: Die Medizinerinnen und Mediziner des Universitätsklinikums Mainz bekamen Ende Juni Besuch vom Staatssekretär Denis Alt (SPD) vom Wissenschaftsministerium Rheinland-Pfalz. Der brachte einen Lavendelstrauch mit und noch einen Aufsagespruch, denn die lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten Hervorragendes geleistet. Die Uniklinikleitung muss dabeistehen und den Blumentopf in Empfang nehmen. Mancher dachte noch, es wäre Parodie.

Kein Wort zu der Forderung der Kolleginnen und Kollegen, die an der Unimedizin für alle (!) Beschäftigten eine Zulage fordern. Und nicht nur dort. Kein Wort darüber, wer die enormen Kosten bezahlen wird, die beispielsweise der Universitätsmedizin Mannheim während der Coronakrise entstanden sind. Und nicht nur dort. Kein Wort darüber, dass endlich eine Personalbemessung eingeführt werden muss. Kein Wort darüber, dass sich das System diagnosebezogener Fallgruppen, also das Klassifikationssystem für ein pauschaliertes Abrechnungsverfahren, mit dem Klinikpatienten anhand von medizinischen Daten Fallgruppen zugeordnet werden, längst überlebt hat. Und kein Wort darüber, dass es an der Zeit wäre, die ausgegliederten Bereiche wie Physiotherapie oder Service endlich wieder zurück in die Krankenhäuser zu holen. Nein, die Gesundheits- und Wissenschaftspolitiker kümmern sich nicht um die Forderungen. Sie diskutieren noch nicht mal über mögliche Schlussfolgerungen.

Aus Lavendel gewinnt man auch Badeessenz. Aber das wird nicht ausreichen, um sich von den Fehlern reinzuwaschen. Mal ehrlich: Meint ihr, wir wären so dumm, uns durch den Kakao ziehen zu lassen? Ich höre sie lachen und flüstern: »Habt ihr uns tatsächlich geglaubt, wir würden euch plötzlich ernst nehmen? Ihr werdet schon den Mund halten.« Die sogenannten Arbeitgeber der kommunalen Krankenhäuser haben bereits verkündet, dass sie nichts rausrücken wollen. Sie lächeln in die Objektive der Fotografen und Kameraleute. Sie sagen, wir seien Helden. Das muss reichen. Etwas Lavendel gibt es obendrauf.

Diese Ignoranz und Überheblichkeit ist unerträglich. Nur ein Pflegeaufstand wird die Regierenden das Fürchten lehren. Bleibt die Hoffnung mit Erich Kästner: »Was immer auch geschieht, nie sollt ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken!«