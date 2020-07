Simulierte Normalität

Annegret Hilse/REUTERS Tennis nur im Vordergrund: Tommy Haas beim Showturnier »Bett-1-Aces«

Die Coronapandemie ist nicht überstanden. Das tödliche Virus breitet sich weiter aus, weltweit sind mittlerweile (Montag morgen) nach Angaben der Johns Hopkins University mehr als 14 Millionen Infektionen und über 600.000 Tote zu verzeichnen. Ob in den USA, in Brasilien, Mexiko, Indien, Kolumbien, Peru und Südafrika – die Zahl der Neuinfektionen steigt drastisch.

Als Land, das die Coronakrise bisher einigermaßen gut überstanden hat, konzentriert sich Deutschland nun nicht auf internationale Krisenhilfe, sondern auf die Simulation von Normalität. Dazu gehört es, den Sportbetrieb wieder zum Laufen zu bringen. Neben dem Abschluss der Bundesligasaison 2019/20 und dem Durchziehen des DFB-Pokal-Wettbewerbs (beides ohne Zuschauer), dient diesem Zweck auch das am Sonntag beendete Tennis-Show-Turnier mit dem merkwürdigen Namen »Bett-1-Aces«. Mit Profitennis und Weltrangliste hatte dieses Berliner Event wenig zu tun – auch wenn Lokalradios und andere Medien sich in Bedeutungshuberei versuchten. Unter anderem war der deutsche Exennisprofi Tommy Haas (42) dabei, der das Turnier aber vorzeitig beenden musste. Wegen einer Wadenverletzung konnte er das Spiel um Platz drei nicht antreten.

Wäre er mal in Mariola Brillowskas »Szpital Polski« gefahren! Dort führt Dr. Malatynska allerlei gefährliche und improvisierte Operationen durch. Die schwarzhumorige Podcast-Serie findet sich in der Rubrik »Echtzeit« zum Download auf der Website des produzierenden Senders DLF Kultur.

Im laufenden Programm kommt heute abend unter anderem das von Henning Nass in Zusammenarbeit mit Bernhard Schütz erarbeitete Hörspiel »Der Zauberer von Ost« (SWR 2019; Di., 20.10 Uhr, DLF), in dem Frank Castorf zu Grabe getragen wird. In der Ferienzeit werden alte Stücke aus dem Archiv geholt, zum Beispiel beim BR der Francis Durbridge Krimi »Paul Temple und der Fall Conrad« (BR 1959; Teil 1/6 Mi., 20 Uhr, Bayern 2) um eine in Garmisch verschwundene englische Studentin.

Eine Literaturbearbeitung aus Frankreich über eine Vergewaltigung und rassistische Vorurteile legt DLF Kultur mit Édouard Louis’ »Geschichte der Gewalt« (WDR 2018; Do., 22 Uhr) vor. An gleicher Stelle bringt wenig später Anthony Braxton sein »Sonic Genome« (Jazzfest Berlin/DLF Kultur/ARD/Tri-Centric Foundation 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) in Umlauf, die Radioversion eines Großprojekts, an dem voriges Jahr Andromeda Mega Express Orchestra, Trickster Orchestra, KIM Collective, Australian Art Orchestra u. a. teilgenommen haben.

Krimifans kommen bei Christine Gräns »Die Hochstaplerin« (WDR 2001; 2 Teile Fr./Sa., 19 Uhr, WDR 3, Sa./So., 17 Uhr, WDR 5) auf ihre Kosten, während »Antifa-Info« (Sa., 19.30 Uhr, FSK) die Hörer mit aktuellen politischen Informationen versorgt. Im »Studio LCB« (Sa., 20 Uhr, DLF und So., 0 Uhr, DLF Kultur) ist Alexander Kluge zu Gast, er spricht über und liest aus seinem Buch »Russland-Kontainer«. Gesprächspartner sind Kathrin Röggla und Stephan Schlak.

An Albert Camus’ »Der Fremde« arbeitet sich Kamel Daoud in »Der Fall Meursault – Eine Gegendarstellung« (HR 2020; Ursendung So., 14 Uhr, HR 2 Kultur) ab. Und noch eine der im Sommer rar gesäten Ursendungen findet sich mit Maja Zades »Die Einzigen« (SWR 2020; So., 18.20 Uhr, SWR 2) über das mysteriöse Doppelleben einer Frau. Mit der Klimabewegung beschäftigt sich Norbert Langs »How dare you. Echo einer Rede« (BR 2020; So., 19 Uhr, WDR 3) und um Politik und Popkultur kümmert sich »Radio PoPo: ­Grime, Klasse, Parasiten« (Mo., 14 Uhr, FSK).