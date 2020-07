Hit für Hit

Die US-Band Linkin Park ist gegen ein Kampagnenvideo von Präsident Donald Trump auf Twitter vorgegangen, in dem ihr Lied »In the End« verwendet wurde. Linkin Park habe Trump weder unterstützt noch seiner Organisation die Verwendung ihrer Musik gestattet, schrieb die Band auf Twitter. Linkin Park wurden Ende der 90er Jahre bekannt, sie kamen 2001 mit »In the End« in Deutschland auf Platz vier der Charts. Auch andere Künstler hatten sich schon gegen die Verwendung ihrer Lieder für Trumps Kampagne gewehrt. Dazu gehörten Neil Young, die Rolling Stones, Elton John, Ozzy Osbourne, Adele und die Familie des 2017 gestorbenen Sängers Tom Petty. (dpa/jW)