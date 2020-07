Zeichen der Schwäche

Eduardo Santillán/Presidencia Ecuador/dpa Damals noch Verbündete: Rafael Correa (r.) und sein Nachfolger Lenín Moreno (l.) bei der Zeremonie zur Machtübergabe am 24. Mai 2017 in Quito

Wenn man das gegnerische Team auf dem Fußballplatz nicht schlagen kann, ist es am besten, es gar nicht erst zu einem Aufeinandertreffen kommen zu lassen. Das wiederum lässt sich am einfachsten erreichen, indem den Spielern des Kontrahenten der Zutritt zum Feld verwehrt wird. Nach dieser Logik geht die ecuadorianische Regierung von Lenín Moreno vor. Die Entscheidung des Nationalen Wahlrats (CNE), die Partei des linken Expräsidenten Rafael Correa, »Fuerza Compromiso Social«, von der für den 7. Februar 2021 geplanten Präsidentschafts- und Kongresswahl auszuschließen, zeigt die Angst der 2017 wieder an die Macht gelangten Rechten des Landes.

Correa, der sich im Exil in Belgien aufhält, genießt weiterhin großen Rückhalt in der Bevölkerung. Das liegt einerseits an der von ihm angestoßenen »Bürgerrevolution«, während der er mittels Sozialprogrammen viele Menschen aus der Armut holen konnte. Andererseits beweist sein Nachfolger Moreno seit seinem Amtsantritt 2017 Tag für Tag aufs neue, welch brutale Folgen der neoliberale Kapitalismus für die Mehrheit der Bevölkerung hat.

Bereits bei den Lokal- und Regionalwahlen im März 2019 belegten Bündnisse, die dem ehemaligen Präsidenten treu geblieben waren, wie groß die Zustimmung in Ecuador für das Projekt der »Bürgerrevolution« weiterhin ist; die Kandidaten der »Fuerza Compromiso Social« gewannen neben der Hauptstadt Quito mehrere wichtige Provinzen. Der Aufstand gegen das vom Internationalen Währungsfonds diktierte Kürzungspaket im Oktober 2019 sowie die neuesten Angriffe auf Sozialprogramme und Arbeiterrechte inmitten der Coronapandemie, die teilweise zum Kollaps des Gesundheitssystems geführt hat, dürften zu einem weiteren Stimmgewinn für die linke Opposition führen.

Gleichzeitig ist der Ausschluss der »Fuerza Compromiso Social« von den Wahlen im Februar nur der letzte einer Vielzahl von Versuchen, Correa endgültig aus dem politischen Leben Ecuadors zu verbannen. Im April war der Expräsident wegen vermeintlicher »passiver Bestechlichkeit« zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der für Moreno praktische Nebeneffekt des Richterspruchs: Correa darf für die nächsten 25 Jahre kein politisches Amt mehr ausüben. Die jetzt vollzogene Streichung der Partei von der Wahlliste zeigt jedoch, dass es allgemein darum geht, sämtliche Kräfte, die sich positiv auf die »Bürgerrevolution« beziehen, mundtot zu machen.

Dabei greift die ecuadorianische Rechte auf ein in Lateinamerika bewährtes Instrument zurück. Schon Brasiliens Expräsident Luiz Inácio Lula da Silva war die Wiederwahl geraubt worden, indem er unter falschen Vorwürfen hinter Gitter gebracht worden war. Am Sonntag machte die bolivianische »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) publik, dass das Oberste Wahlgericht des Landes versuche, die Partei von der für den 6. September geplanten Abstimmung auszuschließen.