»Wir sind erschüttert und fühlen uns betrogen«

Markus Nowak/KNA/dpa Flurbereinigung in der Hedwigskathedrale: Nichts soll mehr an die DDR-Zeit erinnern ... (Foto vom 19.9.2015)

Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Streit über den Innenraum der St.-Hedwig-Kathedrale am 14. Juli für das Erzbistum und gegen die Erben der Künstler entschieden, die 1955 bis 1963 das Innere des kriegszerstörten Baus gestaltet hatten. Damit bleiben die Urheberrechte der Künstler unberücksichtigt. Seitens des Gerichts war nur die Rede vom Recht des Eigentümers. Mit welcher Konsequenz?

Als das Erzbistum 2016 die Eigentumsrechte von der Kirchengemeinde auf sich übertragen ließ, wurden wir als Gemeinde bereits ausgegrenzt. Jetzt hat der Prozess die wahre Absicht des Erzbistums vollends aufgedeckt: »Vom Werk wird nichts übrigbleiben«, sagte der Richter. Das hat uns erschüttert. Wir fühlen uns betrogen von den bisherigen Aussagen des Erzbistums in der Öffentlichkeit und auch gegenüber den Gläubigen. Jahrelang sammelte es Spenden für eine Sanierung.

Viele Mitglieder Ihres Vereins waren am vergangenen Dienstag im Gerichtssaal, obwohl der Prozess Sie nicht direkt betraf.

Seit die Umbaupläne des Erzbistums bekannt sind, setzen wir uns für eine behutsame Sanierung des denkmalgeschützten Innenraumes ein, unterstützen also die Erben der Künstler. Zwar hatten wir allen Grund zu befürchten, dass das Erzbistum seine Zusage, es handle sich um eine Sanierung, nicht einhalten werde. Denn als es endlich die Pläne bekanntgab, war klar, dass es um Zerstörung ging. Vor einem knappen Jahr schließlich entdeckte ich zufällig in einem Bauschuttcontainer Bruchstücke des Altaraufbaus. Andrerseits hatten wir uns einen Funken Hoffnung bewahrt, dass die Justiz das öffentliche Interesse an wertvollem Kulturgut berücksichtigen würde, vielleicht sogar das Interesse der Gemeinde von St. Hedwig.

Wie ist es baurechtlich um das Vorhaben des Erzbistums bestellt?

Es besaß keine Baugenehmigung. Es hatte nicht einmal einen Bauantrag gestellt. Die zuständige Behörde von Berlin-Mitte verhängte denn auch einen »Baustopp«, der eigentlich ein »Abrisstopp« war. Aber nach wenigen Tagen hieß es, man habe sich geeinigt, es handele sich lediglich um »bauvorbereitende Maßnahmen« – ein Begriff, den man im Baurecht vergeblich sucht, jedenfalls in diesem Zusammenhang.

In der Mitteilung, die das Erzbistum gleich nach dem Ende der Verhandlung veröffentlichte, steht zweimal das Wort »erhalten«, beispielsweise: »Wir erhalten das Haus Gottes für unsere Versammlung und zur größeren Ehre Gottes ...«

Die Illustrationen, die den künftigen Innenraum darstellen, zeigen einen banalen, charakterlosen Mehrzweckraum, der nichts zu tun hat mit der aussagekräftigen Architektur des Originals. Das Wort »erhalten« ist also irreführend. Übrigens hat der Designer Leo Zogmayer, der das Innere neu gestalten soll, Einzelteile bereits in anderen Kirchen realisiert, so dass für den Gottesdienstraum der Hauptstadt­kathedrale überwiegend keine Originale vorgesehen sind.

Die »Freunde der Hedwigskathedrale« kritisieren das Vorhaben des Erzbistums als »verantwortungslos«, nicht nur im kirchlichen Bereich. Was meinen Sie damit?

Die für den Umbau veranschlagten 60 Millionen Euro reichen nicht aus, so dass auch der staatliche Anteil über 20 Millionen hinausgehen wird. Angesichts der Tatsache, dass den Kommunen, den Ländern sowie dem Bund die Mittel zur Bewältigung substantieller Aufgaben fehlen, finden wir es politisch verantwortungslos, vom Staat eine solche Summe zu fordern – und in der gegenwärtigen Krise an dieser Forderung festzuhalten.

Zumal verantwortungsbewusstes Bauen nicht auf Abriss setzt, sondern es strebt nach Bewahrung. Wir wissen doch, dass die Ressourcen unseres Planeten begrenzt sind. Deshalb finden wir das erzbischöfliche Verhalten auch ökologisch verantwortungslos. Folgende Generationen werden den Kopf schütteln über das Bauvorhaben, das das Erzbistum nun durchsetzt – mit staatlicher Hilfe, auch mit der des Kultursenats, der von der Partei Die Linke geführt wird.