London tanzt nach US-Pfeife

imago images/Xinhua Der Ausschluss Huaweis vom britischen 5-G-Netzausbau war nur eine erste Maßnahme Londons gegen China (28.1.2020)

Als Reaktion auf das neue Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong verschärft Großbritannien weiter sein Vorgehen gegen die Volksrepublik China. Wie vom konservativen Premier Boris Johnson angekündigt, hat Außenminister Dominic Raab am Montag im britischen Unterhaus das Auslieferungsabkommen mit Hongkong »sofort und auf unbestimmte Zeit« ausgesetzt. Zudem werde London sein Waffenembargo für »potentiell tödliche Waffen« auf die Finanzmetropole ausweiten. Zuvor hatte Johnson erklärt, er werde sich zwar nicht in eine Position drängen lassen, »in der ich bei jedem Thema ein Sinophobiker werde, jemand, der automatisch gegen China ist«, aber er habe Bedenken wegen des Gesetzes und der angeblichen Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung der uigurischen Minderheit.

China bekräftigte indes seine Warnungen an London vor falschen Schritten. Die Volksrepublik werde auf alle Einmischungen in innere Angelegenheiten resolut reagieren, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Beijing am Montag. Die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren seien »nichts als Gerüchte und Verleumdung«. In der Region Xinjiang gehe es nicht um Menschenrechte, Religion oder ethnische Gruppen, sondern um »den Kampf gegen Gewalt, Terrorismus und Separatismus«.

Der chinesische Botschafter in Großbritannien, Liu Xiaoming, kritisierte am Sonntag gegenüber BBC, dass London nach der Pfeife der USA tanze und beschuldigte westliche Länder, einen Konflikt mit China zu schüren. »Es heißt, China (wird) sehr aggressiv. Das ist völlig falsch«, so Liu. »China hat sich nicht verändert. Es sind westliche Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten – sie haben diesen sogenannten neuen Kalten Krieg gegen China begonnen.«

In der vergangenen Woche hatte London bereits entschieden, den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei vom Aufbau des britischen 5G-Netzwerks auszuschließen. Vor allem die USA üben Druck auf Partnerstaaten aus, die Chinesen aus »Sicherheitsgründen« aus dem Ausbau herauszuhalten, und drohen mit Sanktionen. Zu solchen hatte sich Außenminister Raab im Fall des Sicherheitsgesetzes für Hongkong vorab nicht geäußert, schloss aber auch nicht aus, dass dieses »Instrument« genutzt werden könne. (Reuters/AFP/jW)