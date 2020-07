Zu Fuß auf dem San Remo Drive

Gemeinfrei Die Berge über Los Angeles: Wohnort großer Exilanten

Auch wenn man weiß, dass Andreas Platthaus Redakteur einer namhaften Frankfurter Zeitung ist, bleibt erstaunlich, wie er es in knapp vier Monaten Aufenthalt im kalifornischen Thomas-Mann-Haus geschafft hat, 124 ausgefeilte Tagebuchblätter vorzulegen. Tagebuchblätter? Es sind umfangreiche, dabei stets informative Texte eines Autors, der wusste, wo er im Umfeld von Manns einstigem Asyl fündig werden würde.

Er hat seine Stipendiatenzeit in der von der Bundesrepublik erstandenen Prachtvilla in den Bergen über Los Angeles weidlich genutzt: Museumsbesuche gaben ihm Einblicke in bildende Künste ferner Vergangenheit und unmittelbarer Gegenwart, er stöberte in Bibliotheken und bediente sich der großen Archive des Getty-Centers, er durchforstete die Umgegend von Pacific Palisades und pilgerte zu Fuß (dies eine höchst unamerikanische Übung!) den San ­Remo Drive hinab und wieder hinauf – beim Anblick bestimmter Villen war er an Exil und Neuanfang Lion Feuchtwangers erinnert, an Franz Werfels auch und Hanns Eislers, wie auch an die Flucht zweier Philosophen aus Nazideutschland: Theodor W. Adorno und Max Horkheimer.

In den grandiosen Filmpalästen Hollywoods sieht er sich bedeutende Spielfilme an und gerät so an namhafte Regisseure und Schauspieler. Als es ihn zu einem Baseballspiel verschlägt, erfährt er viel Triftiges über die Amerikaner und deren Sportvorlieben. Und wird dabei selbst ein wenig amerikanisch. Die enorme Kluft zwischen Arm und Reich in Los Angeles wird ihm vor Augen geführt, als er (per Zufall) unter Obdachlose gerät. Auch erweist er sich als in diversen amerikanischen Musikrichtungen bewandert. Platthaus kennt sich aus, weiß über US-amerikanische Komponisten mit weltweitem Einfluss zu berichten. Er macht exotische Gaststätten mit kulinarischen Spezialitäten ausfindig und hört, wo immer möglich, tagespolitische Vorträge an und findet dabei nicht selten seine kritische Haltung zu Donald Trump bestätigt.

Am Ende des Buches, dem er den Namen »Auf den Palisaden« gegeben hat, geht er auf die Anstrengungen von Politikern der Demokratischen Partei ein, Trump seines Amtes zu entheben (Anstrengungen, die, wie wir wissen, allesamt gescheitert sind) – und lässt die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im Herbst 2020 anklingen … Noch im letzten Kapitel und dessen letzter Zeile lässt er aufhorchen: »Fremd«, schreibt er, »war ich eingezogen, befremdet zieh’ ich aus. Doch auch bereichert.«