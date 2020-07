Budapest, Schiffshavarie

Bernadett Szabo/REUTERS Katastrophe mit Ansage: Kabinenschiff »Viking Sigyn« (30.5.2019)

Der Dozent und Herr Groll verfolgten beim Donaukraftwerk Wien-Freudenau das Einlaufen des Motorgüterschiffs »Ferenc Erkel« in die Schleusenkammer.

»Der Name eines ungarischen Flusskapitäns?« Der Dozent deutete auf das Heck des alten Selbstfahrers.

»Erkel war der Begründer der ungarischen Nationaloper, Schöpfer der ungarischen Nationalhymne – und ein berühmter Schachspieler«, erwiderte Groll und seufzte tief.

Ob Erkels Musik so schlecht gewesen sei, wollte der Dozent wissen.

Herr Groll winkte ab. »Es ist nun über ein Jahr her, dass es mitten im nächtlichen Budapest zu einer Schiffskatastrophe kam, die 28 Tote forderte – die meisten südkoreanische Touristen. Bei Hochwasser und schwerem Gewitter hatte ein unter Schweizer Flagge laufendes Kabinenschiff, die ›Viking Sigyn‹, nach der Margaretenbrücke die ›Hableány‹ oder Donaunixe gerammt und unter den Rumpf des Kreuzfahrtschiffes gezogen. Die armen Südkoreaner hatten keine Chance.«

»Entsetzlich«, murmelte der Dozent und nahm eine Eintragung in sein Notizbuch vor.

»Der 64jährige Kapitän, ein Ukrainer, wurde verhaftet«, fuhr Groll fort. »Es konnte ihm aber keine disziplinäre Verfehlung – Verlassen der Brücke oder Alkoholmissbrauch – nachgewiesen werden. Er gab an, das kleine Schiff bei dem Schlechtwetter einfach nicht gesehen zu haben. Er wurde dann auch bald freigelassen. Bemerkenswert ist, dass ein gesondertes Verfahren gegen den Kapitän eines weiteren Schweizer Kreuzfahrers, der ›Viking Idun‹, angestrengt wurde und zwar wegen unterlassener Hilfeleistung.«

»Scheint ja ein toller Konzern zu sein«, meinte der Dozent.

Groll nickte. »Es handelt sich um die größte Binnenschiffahrtsreederei der Welt, Firmensitz ist Basel. Der Konzern bereedert Hunderte Schiffe, die am Yangtse, dem Mekong, russischen und US-amerikanischen Strömen ebenso unterwegs sind wie auf europäischen Flüssen und am Nil. In Deutschland wurden 54 Schiffe gebaut, die Hälfte auf der Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde. Das Design dieser Schiffsklasse sorgt seit jeher für Diskussionen. Der Bug ähnelt einem Hammerhai, der norwegische Designer scheint diese Tiere zu lieben. Jedenfalls zählen diese Viking-Schiffe zu den hässlichsten, die auf der Donau unterwegs sind. Die Namen entstammen allesamt der ›Edda‹, ein schwedischer Atommülltransporter plagt sich auch mit dem Namen des Budapester Havaristen herum.«

Er habe gelesen, dass der Kapitän vor der Ergreifung Daten aus seinem Handy löschte, warf der Dozent ein.

»Weil er seinen Arbeitgeber schützen wollte, der die Abfahrt unter diesen gefährlichen Bedingungen erzwungen hat«, entgegnete Groll.

»Sie meinen, weil der Kapitän unter Druck stand und um seinen Job bangte? Das dürfte in der Schiffahrt nicht vorkommen.«

Herr Groll schüttelte den Kopf. »Es ist die Regel. Der Druck auf das schiffahrtstechnische Personal, unter allen Umständen die Zeitpläne einzuhalten, Liegeplätze freizumachen und die Gäste an die wartenden Busse zu übergeben, um die Touristen dann zu Csardas zu karren, ist immens. Jeder Programmpunkt ist auf die Minute vorgeplant, jede Abweichung zieht einen Rattenschwanz von Logistikproblemen nach sich. Da wird rasch mit Geldstrafen oder Schlimmerem reagiert.«

»Schließlich trifft es dann die letzten in der Kette, in diesem Fall, den Kapitän, die Crew.«

»Sie vergessen den Kapitän des Ausflugsschiffes. Bei Hochwasser, starker Strömung, gefährlichem Treibgut, Regen, kaum Sicht hätte er nie und nimmer ablegen dürfen. Beide Kapitäne haben gegen die Grundregeln der Schiffahrt verstoßen, das aber nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil auch in Budapest der Druck von Reiseveranstaltern und Touristikern enorm ist. In den letzten Jahren ist der Schiffsverkehr in der ungarischen Hauptstadt dramatisch gewachsen. Ein Gewimmel von Fracht-, Ausflugs-, Hotel- und Privatbooten, das schwer zu überschauen ist – vergleichbar nur dem Schiffsverkehr auf der Londoner Themse, dem Beginn des Suezkanals in Port Said oder der Einfahrt in den Fährhafen von Piräus.«

»Und der Elbe bei Hamburg!« ergänzte der Dozent.

»Richtig«, sagte Groll. »Mich wundert schon seit langem, dass das Nebeneinander der größten Containerschiffe der Welt, grotesk überdimensionierten Kreuzfahrtschachteln und dem üblichen Fracht- und Ausflugsverkehr nicht zu großen Havarien führt.«

»Und mich wundert, dass Sie bei der Aufzählung der Leidtragenden die Südkoreaner vergessen«, sagte der Dozent.

»Oh«, sagte Herr Groll und erbleichte.