»K-Frage« im Krisenmodus

Die nächste Bundestagswahl ist zwar erst im Herbst 2021. Gleichwohl wird schon seit Monaten in Politik und Medien fleißig über die künftigen Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD spekuliert. In der bürgerlichen Presse wird seit Tagen der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder als Kandidat der Union gehypt, nachdem er in Umfragen nach oben geschossen war und alle anderen als Kanzlerkandidaten gehandelten Politiker abgehängt hatte. Am Wochenende versuchte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, die Debatte einzudämmen.

Söder sei »ein sehr guter Ministerpräsident und führungsstarker CSU-Vorsitzender«, sagte Ziemiak der Neuen Osnabrücker Zeitung (Samstag). Mit Blick auf die Coronakrise fügte er hinzu, für Personaldebatten sei jetzt nicht die Zeit. »Erst das Land, dann die Partei«, erklärte der CDU-Generalsekretär. Das Virus mache auch keine Ferien. Die Frage, wer Kanzlerkandidat werde, solle diskutiert werden, »wenn es so weit ist, und nicht jetzt, mitten in einer so ernsten Lage für das Land«, so Ziemiak. Erst nach dem CDU-Parteitag im Dezember, bei dem die Partei einen neuen Vorsitzenden wählen will, werde man »mit der CSU besprechen, wer unser gemeinsamer Kanzlerkandidat werden wird«.

Auch andere Unionspolitiker hatten zuletzt vor einer verfrühten Debatte über die Kanzlerkandidatur gewarnt, so CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU). In den Chor stimmte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein. Es sei »eine Diskussion zur Unzeit«, erklärte der frühere CSU-Chef gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Samstag). Zum Thema Kanzlerkandidatur sagten »jetzt alle, die Profis sind, nichts«. Söder liegt in Umfragen zur Kanzlerkandidatur deutlich vor den drei CDU-Bewerbern, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Beim Koalitionspartner der Union, der SPD, hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher kein Problem damit, über die »K-Frage« zu reden. Er warf sich am Wochenende für seinen Vorgänger im Amt, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, in die Bresche. Er kenne Scholz seit über 20 Jahren und wisse, »dass er als Kandidat und auch als Bundeskanzler sehr geeignet wäre«, sagte Tschentscher der Deutschen Presseagentur. Auch wenn die SPD als Ganzes im Bund im Gegensatz zum Koalitionspartner CDU bislang nicht aus dem Umfragekeller herauskomme, lege Scholz in der Beliebtheit zu. Mit Scholz als Kanzlerkandidat würden vermutlich auch die Umfragewerte der SPD besser werden, so Tschentscher.

Wichtig sei, dass der Kandidat Rückendeckung habe, erklärte der SPD-Politiker weiter. Niemand könne erfolgreich sein, »wenn er nicht breit unterstützt wird von allen«. Da liege die Initiative und die Entscheidung über das Verfahren jetzt beim Bundesvorstand, »also bei unseren beiden Parteivorsitzenden«, sagte Tschentscher. Dass Scholz noch Ende 2019 im Rennen um den SPD-Parteivorsitz Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterlegen war, habe ihn nicht beschädigt. Es gehe ja »um eine ganz andere Aufgabe«, so der Hamburger Bürgermeister.

Indirekt sprach sich auch der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, für eine Kanzlerkandidatur des eher den rechten Flügel der SPD repräsentierenden Scholz aus. Selbst »altgediente sozialdemokratische Wähler« hätten das Gefühl, die Partei sei »zu stark nach links abgedriftet«, behauptete Güllner in der Passauer Neuen Presse (Samstag). Sie gelte nicht mehr als eine Partei, die sich um die Mehrheit der Wähler kümmere. Scholz sei im Augenblick ein »politischer Solitär«, deswegen kämen seine hohen Sympathiewerte nicht der SPD zugute. Söders Chancen, Kanzlerkandidat der Union zu werden, bezeichnete der Meinungsforscher als gut.