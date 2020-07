Kapitallobby gegen Lieferkettengesetz

Berlin. Führende Lobbyisten machen gegen ein Gesetz zur Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten mobil. »Wir überfordern die meisten Unternehmen – und das in einer Zeit, wo es ihnen so schlecht geht wie noch nie seit 70 Jahren«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Sonntag den Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer. Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, warnte: »Ein rein nationales Lieferkettengesetz wäre für Beschäftigte bei Zulieferern vor Ort in Asien oder Afrika möglicherweise sogar kontraproduktiv.« (dpa/jW)