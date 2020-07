Nicht vergessen

AdoraPress/M. Golejewski

Mehr als 1.000 Menschen haben am Sonnabend in der Berliner Mitte und am Tiergarten gegen rassistische Polizeigewalt demonstriert. Die Gruppe »Migrantifa Berlin« hatte zu der Kundgebung unter dem Motto »Deutschland hat ein Rassismusproblem« aufgerufen. Erinnert wurde auch an die Opfer rechten Terrors in der BRD, darunter an die zehn Menschen, die von dem faschistischen Attentäter Tobias Rathjen im Februar dieses Jahres in Hanau ermordet worden waren. Die Veranstaltung fand im Rahmen eines »Aktionswochenendes gegen Polizeigewalt« statt. (jW)