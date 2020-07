Aufs Ganze gehen

imago images / Patrick Scheiber »Das Kapital drängt keine bestimmte Kultur mehr auf, sondern hat sich selbst völlig kulturalisiert. Es hat alle Lebensbereiche kolonisiert.«

In Fernsehserien wird uns Klugheit als Allwissenheit verkauft. Wir erinnern uns der »genialen« Pathologin aus dem US-Krimi, die nicht nur jedes Knöchelchen im menschlichen Körper persönlich kennt, sondern auch auf Anhieb weiß – das denke ich mir aus –, wann Napoleon Elba betrat (4. Mai 1814) oder dass, um den Planeten Pluto sehen zu können, ein Teleskop mit einer Öffnung von mindestens 200 mm nötig ist. Doch solche Allwissenheit ist im Google-Zeitalter, da jeder mit seinem Smartphone binnen Sekunden von »Wikipedia« selbst abstruse Fakten abrufen kann, nicht mehr viel wert. Und sie war im Grunde nie viel wert, denn Wissen ist nichts ohne die Fähigkeit, es auf interessante Weise zu verknüpfen. Diese Fähigkeit allerdings ist aus unterschiedlichen Gründen, von denen Intelligenz noch der geringste ist, dünn gesät. Der US-amerikanische Kulturtheoretiker Fredric Jameson (Jahrgang 1934) besitzt sie.

Ein Beispiel: In einer Diskussion sagte Jameson beiläufig, er halte es für möglich, dass der Antihumanismus der Postmodernen von Bertolt Brecht kommen könnte. Vermittelt habe ihnen dessen Auffassungen der kommunistische Philosoph Louis Althusser, der das Gastspiel des Berliner Ensembles 1954 in Paris besuchte. Dieser Einfall verblüfft allein schon deshalb, weil eher selten ein Postmoderner Brecht gelesen hat und umgekehrt der gewöhnliche Brechtianer alles Postmoderne für Teufelswerk hält. Aber ist die von Jameson geschlagene Brücke überhaupt begehbar?

Bekanntlich fasste der postmoderne Philosoph Michel Foucault seine Version des Antihumanismus in den melancholischen Satz, der »Mensch« verschwinde »wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand« (»Die Ordnung der Dinge«; 1966). Althussers Einfluss auf Foucaults Machttheorie ist kaum zu überschätzen, aber in dieser berühmten Wendung scheint doch weniger Althusser als vielmehr der vornehme Nihilismus des Schriftstellers Maurice Blanchot mitzuschwingen. Zwar hat Jameson recht, wenn er in seinem anregenden Büchlein über Brecht (1998) schreibt, zu dessen Zeit sei das, »was später als Antihumanismus bezeichnet wurde«, im wesentlichen eine Polemik gegen den bürgerlichen Individualismus gewesen, und diesen hätten ja auch die postmodernen Philosophen zersetzen wollen. Doch fand sich Brecht nicht mit dem »Tod des Subjekts« ab, sondern war auf der Suche nach einer tatkräftigen Gruppensubjektivität, die nach ihren Maßgaben selbst wieder humanistisch wäre.

Mag also Jamesons Brücke für strenge Philologen nicht freigegeben sein, führt sie großzügige Geister doch in eine historische Erkenntnis: In der Moderne, der Brecht gewöhnlich zugeschlagen wird, gehörten die Begriffe von »Mensch«, »Subjekt«, »Autor«, »Individualität«, »Darstellung« und »Ausdruck« nicht mehr überall zum unbefragten Bestand. Gerade in den stärksten Werken der Moderne sehen sich diese bürgerlichen Muster auf die eine oder andere Weise bereits heftig erschüttert. Und das liegt, meint Jameson, nicht allein daran, dass manche Künstlerinnen und Künstler prophetisch vorgreifen können, sondern vor allem daran, dass die Produktionsweisen, die die Kultur in letzter Instanz bestimmen, sich weiterentwickeln müssen, weshalb künstlerisch Überkommenes und Revolutionäres ebenso aneinanderstößt wie der unterschiedliche Stand der Produktivkräfte. Das macht es zwar schwierig zu sagen, in genau welchem Jahr eine Phase begonnen haben soll, aber die innere Logik einer Kulturstufe lässt sich sehr wohl bestimmen.

Jameson ist der einzige bedeutende Kulturtheoretiker, der die Epochen der Moderne nirgendwo rein stilistisch, sondern materialistisch von der Produktion her entwickelt. Er sieht immer dasselbe Kapital am Werk, weshalb ihn ein befreundeter Jesuit des »Monotheismus« zieh. Aber Jameson betet es nicht an. Nach seiner Periodisierung haben wir zunächst den klassischen Marktkapitalismus vor uns, der in der Kultur zu einer gigantischen Umwandlung traditioneller Werte in Warenwerte geführt hat. In diese frühmoderne Phase fällt beispielsweise der »realistisch« genannte Roman, etwa von Honoré de Balzac, den Jameson in seinem Hauptwerk »Das politische Unbewusste« (1981) so brillant gedeutet hat.

Auf den Marktkapitalismus folgt der Imperialismus. Mit ihm wird die Welt unübersichtlich: Der Bürger, der gern die Kirche im Dorf lässt, sieht sich überschüttet von bizarren Nachrichten aus Kolonien, die er niemals betreten wird. Das aggressiv ausgreifende Kapital zersplittert die eine Welt in sehr viele, unverbundene; Wesen und Erscheinung treten auseinander. Der Versuch, ob von Alfred Döblin oder von James Joyce, das Ganze wenigstens in partes pro toto zu bündeln, ist zum Scheitern verurteilt. Diese Phase, kulturell die Hochmoderne, geht mit einer wirtschaftlichen Modernisierung einher, wie überhaupt, bemerkt Jameson in »A Singular Modernity«, (2002) Modernität »immer etwas mit Technologie zu tun« hat. Es ist die Zeit der künstlerischen Avantgarden, auch die heroische Zeit des Kinos. Das (absolut) Neue ist ihr Fetisch.

Die dritte und vorerst letzte Phase sieht sich von dem bestimmt, was Jameson mit Ernest Mandel »Spätkapitalismus« nennt. Hier hat sich das Kapital endgültig verselbständigt, es muss nicht mehr nach außen, weil es kein wirkliches Außen, keine Grenze mehr gibt, es durchdringt im Innern alle gesellschaftlichen Bereiche und führt etwa im Finanzsektor ein unberechenbares Eigenleben. Die nun allmächtig werdende Kulturindustrie reagiert darauf mit bunten Oberflächen. Alle Formen, Stile, Ansichten mischen sich, aber sind immer schon aus zweiter Hand, »Imitate, denen ihr Original entschwunden ist«. Eine Art kultureller Derivatehandel setzt ein. Das Neue erscheint nur noch in der Maske des Unterschiedlichen. Jameson nennt diese Epoche die »Postmoderne«. In ihr siegt das Räumliche, Statische, Seichte über das Zeitliche, Konfliktäre, Tiefe, auch Existentielle.

Als Marxist liegt ihm die schnellfertige Verurteilung der Postmoderne fern. Dies ist die Welt, in der wir leben. Uns ist es aufgegeben, sie zu deuten und in ihr zu handeln. Außerdem lässt sich nicht übersehen, dass die Postmoderne die hohen Mauern zwischen elitärer und trivialer Kultur geschleift hat. Das offenbart sich in der Musik, etwa in John Cages Montagen (und wohl schon in denen von Charles Ives), in der Pop-Art oder bei Nam June Paik, aber auch im postmodernen Roman, ob von Thomas Pynchon oder Ronald M. Schernikau. Nur ein Snob würde eine solche heilsame Vermischung verurteilen, die jedoch, politisch gesehen, lediglich bedeutet, dass das Kapital keine bestimmte Kultur mehr aufdrängt, sondern sich selbst völlig kulturalisiert hat. Es hat alle Lebensbereiche kolonisiert.

Den postmodernen Menschen sieht Jameson als »fragmentierte« Persönlichkeit und wendet so das, was Philosophen wie Gilles Deleuze in der Gestalt des »Schizo« gefeiert haben, zu einer nüchtern-soziologischen Bestandsaufnahme: Was entfremdet war, ist nun zersplittert, was zentral war, ist nun dezentralisiert. Auch die Umwertung von Deleuze ist wieder ein kleiner Coup. Jameson hat alles gelesen, aber er liest mit Vorliebe gegen den Strich, was mitunter den Eindruck erweckt, dieser Leser sei klüger als das, was er liest.

Was in seiner Analyse der Postmoderne allerdings fehlt, ist ein Begriff von Reflexivität. Gewiss, die Postmoderne bedient sich alter Kulturgüter meist oberflächlich, in blassen Nachahmungen (Pastiches) oder in einer polierten Nostalgie, doch nimmt sie überall eine lesende, reflektierende Haltung ein, der allerdings die kritische Distanz verlorengeht. Sie behauptet nicht wie die selbsternannten Barbaren der Avantgarde, nun werde Tabula rasa gemacht, alles beginne von vorn, sondern sie bewegt sich immer schon in einer produzierten Welt, die sie sich aber neu zusammensetzen muss, weil sie keinen Zusammenhang, keinen Sinn mehr erkennen oder entwerfen kann. Darin lässt sich durchaus der Versuch zu einer Orientierung in der Welt sehen, den Jameson mit seinem Begriff der »geistigen Kartierung« (Cognitive Mapping) gefasst hat.

Die geistige Kartierung ist vielleicht das nützlichste methodologische Hilfsmittel, das er geschmiedet hat, es entstammt der Werkstatt eines Funktionalisten. Denn dem Marxismus kann doch die bloße Empirie niemals genug sein, er muss die Funktionen von kulturellen Akten und Formen ermitteln, weil er nur so Vorschläge machen kann, wie in sie einzugreifen sei. Angeregt worden sei er zu seiner Idee der Kartierung von zwei Autoren. Da ist zunächst einmal mehr Althusser mit seiner Vorstellung von der Geschichte als einer »abwesenden Ursache«, die Jameson schon zu seiner verblüffenden Neudeutung Balzacs befähigt hatte. Jameson interpretiert Balzac weniger aus dem, was er schreibt, sondern aus dem, was er, mit Rücksicht auf seine Leser oder blind sich selbst gegenüber, nicht schreiben kann. Die Geschichte – genauer: der Untergang der Aristokratie und der Aufstieg einer krämerischen Bourgeoisie – verstrickt Balzac, der ein Aristokrat sein will, aber ein Bourgeois ist, in unlösbare Widersprüche, die bis in seine Formen, seine Erzählstrukturen und seine Wahrnehmung hineinreichen.

Der zweite Autor, den Jameson zur Kartierung konsultiert, ist Kevin Lynch mit seinem Buch »Das Bild der Stadt« (1960). Dieses Buch ist gar nicht einmal besonders gut, nämlich ganz unpolitisch, aber arbeitet doch einen Orientierungsversuch heraus, den die im Imperialismus und in der Hochmoderne einsetzende Unübersichtlichkeit notwendig gemacht hat. Unsere Großstädte im Besonderen, unsere Kulturen im Allgemeinen setzen sich aus vielen disparaten Stücken zusammen. Wir besitzen zwar das Vermögen, uns im unmittelbaren Hier und Jetzt zu bewegen, haben aber vom Rest des Ganzen nur mehr ein vages Bild. Dieses Ganze ist, entsprechend der Geschichte als abwesender Ursache, eine »abwesende Totalität«. Wir können sie nur indirekt, in Bildern, in Narrativen, ja in Ideologien modellieren, eben auf den Landkarten in unseren Köpfen. Jameson erkennt in diesen Karten nicht einfach ein »falsches Bewusstsein«, sondern ein notwendigerweise untaugliches Mittel zu einem enorm wichtigen Zweck: dem, aufs Ganze zu gehen und politisch aktiv zu werden.

Wie die geistigen Karten den einzelnen mit der Gesellschaft in eine illusionäre Verbindung bringen, so die Ideologien. Ihre kleinsten Bestandteile, die »Ideologeme«, sind einerseits Ansichten (Doxa), andererseits Phantasien (Narrative oder Allegorien). In seinem neuesten Buch »Allegory and Ideology« (2019) schreibt Jameson, die marxistische Ideologiekritik werfe »nicht nur ein Licht auf all die Aspekte des Klassenbewusstseins, an die wir nicht denken, sondern auch auf all die Gedanken und Vorstellungen (Wunscherfüllungen), mit denen wir diese Aspekte ersetzen oder verdrängen wollen; es ist also, anders als es ihre weniger konsequenten Gegner gern hätten, eher eine Praxis der allegorischen Anreicherung als eine der Verarmung«.

Hier berührt sich sein Denken mit dem eines anderen bedeutenden Kulturtheoretikers, den er gleichwohl nie erwähnt: Cornelius Castoriadis. Castoriadis nennt diese Phantasien, Allegorien oder Narrative das »Imaginäre«, das den einzelnen vergesellschaftet und ihm Orientierung gewährt. Der Unterschied zwischen Castoriadis und Jameson ist ein politischer. Castoriadis nimmt die antike Polis zum Ausgangspunkt, verfolgt eine urdemokratische Vorstellung. Geschichte sieht er nicht als dialektische Entwicklung, sondern als Verfall. Folgerichtig endet er, der erst Partisan und Trotzkist ist, bei einer apokalyptischen Vision, er steht am Ende den Grünen nahe. Jameson bleibt durchaus Leninist. Er verbietet sich das Untergangsgejammer und ist der Auffassung, dass, weil das Kapital global ist, auch linke Theorie und linke Bewegung global sein müssen.

In seinem Vortrag »Cognitive Mapping« (1988) antwortet er allen Opportunisten, die behaupten, es gebe keine Klasse, keine Produktion, keine Totalität mehr: »Jeder, der glaubt, dass das Profitstreben und die Logik der Kapitalakkumulation nicht die grundlegenden Gesetze unserer Welt sind, jeder, der glaubt, dass sie nicht der gesellschaftlichen Veränderung und Umwandlung absolute Grenzen setzen, lebt in einer anderen Welt. Oder, um es höflicher auszudrücken, ist eine solche Person – gesetzt, sie ist fortschrittlich gesinnt – zur Sozialdemokratie verdammt, dieser Tretmühle, die immer nur Niederlagen und Kapitulationen angetrieben hat. Denn wenn das Kapital nicht mehr existieren soll, dann existiert auch der Sozialismus nicht mehr. Ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass in dieser post-marxistisch-nietzscheanischen Welt der Mikropolitiken keine politische Betätigung mehr möglich wäre. Das Gegenteil ist erkennbar der Fall. Aber ich behaupte, dass ohne ein Konzept von sozialer Totalität (und von der Möglichkeit, ein ganzes Gesellschaftssystem umzuwälzen) keine sozialistische Politik im eigentlichen Sinn möglich ist.«

Allerdings hat er sich so sehenden Auges in einen Widerspruch manövriert. Denn einerseits erklärt er soziale Totalität zur obersten Priorität, andererseits hat er auf vielerlei Weise gezeigt, dass wir zwar ein abstraktes Wissen vom Ganzen erlangen, aber es nicht mehr darstellen können. Wenn unsere Kartierung die Totalität immer nur als abwesende fasst, wenn schon Döblin und Joyce an der Aufgabe, sie noch einmal zu erreichen, gescheitert sind (und daran ist ja vielleicht schon Dante gescheitert), wenn uns die Welt zwischen den Fingern zerrinnt – wie gelangen wir dann zur Totalität? Hat sich unsere Gesellschaft nicht längst in monadenhafte »Homeoffices« aufgelöst? Gibt es überhaupt noch eine Sehnsucht nach der Vogelperspektive? Jameson findet sie nicht mehr in philosophischen Entwürfen, sondern in Science-Fiction-Filmen und in Verschwörungstheorien. »Im postmodernen Zeitalter sind die Verschwörungstheorien die geistigen Kartierungen des armen Kerls.«

Sein Buch »The Geopolitical ­Aesthetic« (1995) bietet Analysen von Filmen, insbesondere Science-Fiction, die von Verschwörungstheorien inspiriert sind, darunter so unheimliche Werke wie David Cronenbergs »Videodrome« (1983) oder Alexander Sokurows »Tage der Sonnenfinsternis« (1988). Auch hier deutet er nicht vom Ausgesagten, sondern vom Verschwiegenen, nicht von der offengelegten, sondern von der abwesenden Geschichte her. Die Maschinerie der postmodernen Welt wird in solchen Verschwörungskonstruktionen als »Netzwerk von Macht und Kontrolle« ausgemalt, dem selbst unsere intimsten Erfahrungen unterworfen sind, kurz: Unsere Gegenwart liest Jameson aus Filmen, die von unserer Zukunft handeln. Keineswegs sind für ihn Verschwörungstheorien der Königsweg zur Erkenntnis, aber in ihnen ist der Wille zu einem globalen Entwurf noch wach. Ganz ähnlich hat er in einem Interview, und nicht bloß zum Scherz, gesagt, nicht der Marxismus sei eine Religion, sondern die Religion wolle ein Marxismus sein. Denn auch die Religion erstrebt ja Totalität, aber nur vom Standpunkt des Marxismus und nicht von dem einer Moral, einer Religion oder einer Gewissheit aus ist es möglich, wie Marx im »Manifest« feststellt, das Unmögliche zu tun, nämlich die Entwicklung zugleich positiv und negativ zu denken, als Katastrophe und als Fortschritt.

Jamesons erste Liebe galt Jean-Paul Sartre, kurz darauf hat er sich lange mit der Frankfurter Schule befasst. Doch weder besitzt er den schriftstellerischen Ehrgeiz Sartres noch neigt er zu dem sentenziösen Stil der Frankfurtisten. Er schreibt eine recht spröde, aber klare Sprache und springt, oft im selben Atemzug, von einer antiken Philosophie zu einem Groschenheft, von dem modernen Postmodernen Jean-François Lyotard zu dem antimodernen Modernen Oskar Lafontaine, von Mahlers 6. Symphonie zur deutschen Rüstung vor dem Ersten Weltkrieg. Fredric Jameson ist ein Denker, der aus allem etwas machen kann, aber nichts je ohne Grund macht. Auf einer von Kleingeistern, Konservativen und Kulturalisten beherrschten Linken wirkt er wie einer der letzten Dialektiker.