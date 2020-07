Der Chef lässt kochen

jW

Die USA haben den Weltteil zwischen Afghanistan und Mittelmeer gründlich zerstört und interessieren sich neuerdings fast nur noch für Ölstaaten – in feindlicher oder freundlicher Absicht. Zeit also für eine Neuaufteilung der übrigen Region. Überlegungen dazu veröffentlicht Volker Per­thes, seit 2005 geschäftsführender Vorsitzender der Regierungsdenkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, am Donnerstag im Handelsblatt unter der Überschrift »Europa braucht eine andere Nahoststrategie«. Untertitel: »Der Kontinent muss seine Israelpolitik überdenken – und sich von der Fixierung auf den Iran lösen«.

Der Artikel erscheint in einer Reihe, die unter »Global Challenges – Globale Herausforderungen« firmiert. »Global Challenges« heißt es dazu, sei »eine ­Marke der DvH Medien«. Als ständige Autoren werden u. a. das »Mitglied in zwei Konzernaufsichtsräten« Ann-Kristin Achleitner, der Multiexminister Sigmar Gabriel (SPD), der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), der emeritierte Renten»wissenschaftler« und kurzzeitige Angestellte des Drückerkolonnenchefs Carsten Maschmeyer Bert Rürup genannt. Die Namen sind so anrüchig wie möglich bei deutschem Spitzenpersonal. »DvH« steht für Dieter von Holtzbrinck, einen aus einer der Milliardärsdynastien, die hierzulande Pressefreiheit gestalten, Eigner u. a. von Handelsblatt, Tagesspiegel und von 50 Prozent der Wochenzeitung Die Zeit. Hier lässt der Chef kochen. Es denkt im deutschen Kapital und zwar mit neuem »geopolitischen« Selbstbewusstsein.

Das besagt auch der Perthes-Text. Der SWP-Chef spricht zwar nicht von »Neuaufteilung«, sondern von »Fluidität«, aber es läuft – Achtung Kalauer – aufs selbe hinaus. Denn »Fließfähigkeit« suggeriert Objektivität. Imperialismus hat es ideologisch gern »natürlich«, wenn er die Welt neu »ordnet«. Macht- und Rohstoffinteressen sind belastete Vokabeln. Perthes bestimmt den Fluss der Dinge im Nahen Osten so: »Zwischen Ägypten und dem Persischen Golf gibt es keine Sicherheitsarchitektur, keine stabile Machtbalance, nicht einmal eine klare Kräftehierarchie.« Es droht – Schrecken aller imperialer Strategen – ein Machtvakuum: »Die Erwartung an Europa, sich stärker um regionale Entspannung zu bemühen, dürfte aber bald wachsen – zumal die USA im Nahen und Mittleren Osten kaum mehr präsent sind.« Bange rhetorische Frage daher: »Ist Europa auf diese Herausforderung vorbereitet?« Ist es, wenn es Perthes, DvH oder ähnlichen deutschen Spitzenkräften folgt.

Denn »Europa« heißt hier wie üblich »Deutsch-Westeuropa ohne Großbritannien«, Russland tritt lediglich als Macht ohne kontinentale Herkunft auf, frei nach Barack Obama als »Regionalmacht«. Aus der Sicht des SWP-Chefs ist die Lage so: Der Syrien-Krieg steht »nicht mehr im Zentrum des regionalen Geschehens«, die arabische Welt sehe in Israel mehr und mehr ein Gegengewicht gegen den Iran, nun aber könnten die Annexionspläne Israels den Palästinakonflikt wieder »ins Zentrum der Krisenregion rücken«, und hier kämen »Europa und die EU wieder ins Spiel«. In viererlei Hinsicht. Erstens: Keine EU-Sanktionen gegen Israel, aber auch keine Geschäfte mit den annektierten Gebieten – Israel soll sich bitte selbst um die palästinensische Bevölkerung kümmern. Zweitens: Ausbau der »Partnerschaft« mit Jordanien. Drittens: Aushandlung eines neuen Atomabkommens mit dem Iran bei Auslotung der »Chancen regionaler Kooperation«. Viertens: Wiederaufbauhilfe in Syrien, »ohne Assads Kleptokratie zu stärken«, sonst drohten IS und Al-Qaida sowie »Flüchtlingsströme«, alles im »wohlverstandenen Eigeninteresse«.

Fehlt lediglich der Vorschlag für eine neue Bagdad-Bahn. In deutschen Oberstuben sind die neuen Landkarten wieder fertig.