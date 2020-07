Mehr Öl von OPEC Plus

REUTERS/Essam Al-Sudani Nur sehr geringe Erholung der Preise: Arbeiter vor irakischem Ölfeld in Basra (15.3.2020)

Die 23 Staaten der 2017 gebildeten OPEC Plus wollen ihre Ölförderung vom 1. August an um zwei Millionen Barrel pro Tag (Barrel per day, bpd) erhöhen. Das beschloss das gemeinsame Koordinationsgremium, das Joint Ministerial Monitoring Committee, am Mittwoch. Das zwanzigste Treffen des Ausschusses fand wegen der Coronapandemie auch diesmal als Videokonferenz statt. Den Vorsitz führten die Energieminister Saudi-Arabiens und Russlands.

Mit ihrer Entscheidung reagierten die OPEC-Plus-Staaten auf die relative Stabilisierung des internationalen Ölmarktes und der Preise durch eine Erholung der Nachfrage. Diese war in der ersten Phase der Coronapandemie, also im März und April, stark gesunken. Ursache dafür war hauptsächlich ein Schrumpfen des Straßen- und Flugverkehrs durch den fast weltweit praktizierten Lockdown. Aufgrund von Lockerungen wuchs der Bedarf an Rohöl und Rohölprodukten wie Benzin jedoch seit etwa Mitte Mai wieder an. Damit legten auch die Preise wieder zu. Während beispielsweise der für die Sorte Brent im April mehrmals unter 20 Dollar pro Barrel (159 Liter) gefallen war, stieg er im Durchschnitt des Monats Mai auf 30 Dollar pro Barrel, im Juni auf 40 Dollar, und am Freitag morgen wurden knapp 43 Dollar pro Barrel notiert. Das sind allerdings immer noch 20 Dollar weniger als vor genau einem Jahr. Mit einem bedeutenden weiteren Anstieg der Ölpreise im laufenden und sogar noch im nächsten Jahr wird allgemein nicht gerechnet.

Zur Lage und der künftigen Entwicklung heißt es in einer Einschätzung des Koordinationsgremiums der OPEC Plus: Es gebe »ermutigende Zeichen einer Verbesserung, weil sich die Wirtschaft rund um die Welt wieder öffnet. Zwar kann es sein, dass erneut örtliche oder teilweise Lockdowns an manchen Orten wiedereingeführt werden, aber die Erholungszeichen sind eindeutig.«

Der übliche ausführliche Bericht, den die OPEC gleichzeitig präsentierte, klingt allerdings nicht ganz so zuversichtlich. Diesem zufolge könnten neue Beschränkungen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie dazu führen, dass die Nachfrage erneut um elf Millionen bpd einbricht. Zugleich hätten die weltweiten Lagerbestände mit 1.218 Milliarden Barrel einen absoluten Höchststand erreicht. Große Lagerbestände haben zur Folge, dass die unmittelbare Beeinflussbarkeit der Märkte und Preise durch Produktionssenkungen abnimmt.

Die OPEC Plus hatte sich am 12. April nach einem harten Verhandlungspoker zwischen Saudi-Arabien und Russland darauf geeinigt, ihre Ölförderung um insgesamt 9,7 Millionen bpd zu senken. Die Quoten waren so festgelegt, dass alle beteiligten Länder ihre Produktion um 23 Prozent reduzieren sollten. Zunächst war eine Senkung um zehn Millionen bpd angestrebt worden, die aber wegen des Ausscherens von Mexiko scheiterte.

Die damals beschlossenen Maßnahmen sollten am 1. Mai in Kraft treten und bis Ende Juni durchgehalten werden. Von Juli bis Dezember sollte die Einschränkung nur noch acht und in den folgenden 16 Monaten bis Ende April 2022 sechs Millionen bpd betragen. Am 6. Juni verständigten sich jedoch die zuständigen Minister der OPEC Plus in einer Videokonferenz darauf, die erste Phase bis Ende Juli zu verlängern.

Die jetzt in den Medien genannte Zahl einer Verringerung der Produktionskürzung auf 7,7 Millionen bpd taucht im Kommunique der jüngsten Sitzung nicht auf. Die Rede ist dort nur vom Eintritt in die zweite Phase des im April vereinbarten Plans, der eine Reduzierung um acht Millionen bpd bis Ende Dezember vorgesehen hatte. Wie weit und wie lange diese zweite Phase aber real eingehalten wird, soll aufgrund der Entwicklung der Nachfrage entschieden werden, wie es im Kommunique heißt. Eine Überprüfung könnte schon am 17. und 18. August vorgenommen werden, wenn das Joint Ministerial Monitoring Committee das nächste Mal zusammentritt.

In der Abschlusserklärung der Videokonferenz vom 15. Juli wird hervorgehoben, dass sich fast alle beteiligten Länder an die Vereinbarungen vom April gehalten haben, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Einige Länder, die aus unterschiedlichen Gründen das »Soll« der Kürzungen nicht ganz erreichten, haben sich verpflichtet, in der zweiten Phase entsprechend stärker zu reduzieren. Dadurch könnte die tatsächliche Produktionssenkung der OPEC Plus sich nicht auf 7,7, sondern auf 8,1 bis 8,3 Millionen bpd belaufen, wie der saudische Energieminister ankündigte.