Marco Dorow/Bundeswehr/dpa deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 nehmen an der Nato-Übung Trident Juncture teil (Engerdal, 03.11.2018)

Am 17. Juli war die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ein Jahr Verteidigungsministerin. Ihr »Geburtstagsgeschenk« am Freitag ist ein bemerkenswertes Signal an Verbündete, die bemängeln, dass die Bundesrepublik das in der NATO verabredete Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung aufzuwenden, verfehlt. Jetzt heißt es triumphierend: Seht her, eure zwei Prozent sind in absoluten Zahlen »coronabedingt« nicht mehr viel wert. »Wir«, die Bundesrepublik, stellen satte zehn Prozent des gesamten NATO-Potentials. Unausgesprochen: Das macht uns keiner nach. Wir klotzen, ihr kleckert. Vorsprung durch Stärke, denn wir kommen besser durch die Krise als ihr und mit größerem Vorsprung heraus. Im Zeit online-Interview formulierte die Ministerin es am Donnerstag so: »Es wird von Deutschland Führung erwartet, nicht nur als Wirtschaftsmacht.«

Donald Trump dürfte die neue Zählweise kaum beeindrucken. Seine Rekordrüstungsetats bleiben uneinholbar und sein Wahlkampfschlager »Du wirst bezahlen, ­Angela« ist bei seinen Anhängern zu wirkungsvoll, um darauf zu verzichten. Anders sieht es mit jenen Osteuropäern aus, die auf die Trump-Karte gesetzt haben. Seit Mittwoch tourt Kramp-Karrenbauer durch fünf mittel- und südosteuropäische Staaten, denen die Gewichtsverschiebung zum Teil erst nahegebracht werden muss.

Der Hinweis auf den hohen deutschen Anteil an den NATO-Kapazitäten ist Ausfluss eines neuen imperialen Selbstbewusstseins, das in Berlin zur Zeit bei jeder Gelegenheit demonstriert wird. Das reicht vom »Wir können uns das leisten« (Olaf Scholz) über das Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, dessen Inhalt vor allem der Ausbau der deutschen Vormachtstellung ist, bis hin zum neusten, immer wieder artikulierten Größenwahn. Der hört sich bei Kramp-Karrenbauer im Zeit-Interview so an: »Es geht um einen strategischen Blick auf die Welt, es geht letztlich um die Frage, ob wir die globale Ordnung aktiv mitgestalten wollen.«

Letzteres ist ein Synonym für Aufrüstung gegen Russland: US-Kampfflugzeuge, die neuartige, in der Bundesrepublik demnächst stationierte Atomwaffen transportieren sollen, und – ein neues Lieblingsthema der Ministerin – die »Bewaffnung von Drohnen«. Es wird wieder aufgerüstet, was die Staatskasse hergibt, und dazu gehört, dass auf die gezeigt wird, die nicht mithalten können. Sie können ja deutsche Waffen kaufen. Eine Kriegsministerin, die im wirtschaftlichen deutschen Hinterhof Europas unterwegs ist, führt stets auch Verkaufsgespräche. Ungarn ist schon sehr interessiert.

Verschwundene Munition, Nazikameraden überall in der Armee? Es wird untersucht und aussortiert. Die Herrschaften haben die Zeichen der Zeit nicht verstanden. »Wir« sind längst wieder auf dem Sprung, den sie im alten Stil machen wollen. Bei zehn Prozent ist noch lange nicht Schluss.