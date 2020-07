Türkei: Mitarbeiter des US-Konsulats droht Haft

Ankara. Einem Mitarbeiter des US-Konsulats in der Türkei drohen Medienberichten zufolge wegen mutmaßlicher Verbindungen zur islamistischen Gülen-Bewegung bis zu 15 Jahre Haft. Der Staatsanwalt habe in seinem Schlussplädoyer am Freitag eine Strafe zwischen siebeneinhalb und 15 Jahren gefordert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. (dpa/jW)