Weniger Filialaufgaben bei »Galeria«

Essen. Die Zahl der von der Schließung bedrohten »Galeria Karstadt-Kaufhof«-Filialen sinkt weiter. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Warenhauskette, Jürgen Ettl, sagte am Freitag der dpa, nach Zugeständnissen der Vermieter sei auch die Schließung der Warenhäuser unter anderem in Berlin-Lichtenberg, in Leonberg und in Singen vom Tisch. So seien gut 500 weitere Arbeitsplätze gerettet. Die Zahl der von der Schließung bedrohten Filialen sinkt damit von ursprünglich angekündigten 62 auf 50. (dpa/jW)