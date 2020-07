Keine Cyberangriffe auf Pharmaunternehmen

Berlin. In Deutschland haben die Sicherheitsbehörden seit Beginn der Coronakrise keine Cyberangriffe auf mit der Pandemie befasste Forschungsinstitute und Firmen festgestellt. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin mitteilte, seien Pharmaunternehmen, die zu Covid-19 forschen, bereits vor einiger Zeit in allgemeiner Form auf die Möglichkeit entsprechender Attacken hingewiesen worden. Britische Behörden hatten Hackern am Donnerstag vorgeworfen, im »Auftrag Moskaus« weltweit Cyberspionage bei Impfstofforschern zu betreiben. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, die Bundesregierung habe dazu keine eigenen Erkenntnisse. (dpa/jW)