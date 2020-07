Nach Mordaufrufen Neonazis festgenommen

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat zwei Männer festnehmen lassen, die eine neonazistische Vereinigung angeführt haben sollen. Zudem wurden die Wohnungen der beiden sowie von sechs weiteren Beschuldigten durchsucht, wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag abend in Karlsruhe mitteilte. Eine der Festnahmen sei in Berlin erfolgt, die andere in Heerlen in den Niederlanden. Weitere Durchsuchungen gab es demnach in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der in Heerlen Festgenommene soll im August 2016 die Gruppe »Goyim Partei Deutschland« gegründet haben. Auf deren Webseite sei der Holocaust geleugnet und dazu aufgerufen worden, Juden zu töten. (dpa/jW)