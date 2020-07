Außer Kontrolle

REUTERS/Amanda Perobelli

In Brasilien hat die Zahl der nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten die Zwei- Millionen-Marke überschritten. Das geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Donnerstag (Ortszeit) hervor. Mindestens 76.000 Menschen starben bisher in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19. Mittlerweile reichen daher teilweise die Kapazitäten der Friedhöfe nicht mehr aus. Wie hier in São Paulo (siehe Bild) müssen neue Flächen für die Begräbnisse der Covid-19-Toten erschlossen werden. (dpa/jW)