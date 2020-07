Sag, wo die Patronen sind

Fabrizio Bensch/Pool/REUTERS Weiß von nichts: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

Eine närrische Zeit endet in Deutschland nie am Fastnachtsdienstag – die der sogenannten Waffennarren. Dieser Begriff wird in den Medien bevorzugt verwendet, wenn es zu spektakulären Munitions- oder Sprengstofffunden kommt. Leute, die Kriegsgerät horten, schaffen es das ganze Jahr über in die Schlagzeilen: Am Freitag teilte die Nachrichtenagentur dpa mit, die Bundeswehr habe Ermittlungen eingeleitet, weil Zehntausende Schuss Munition in den Beständen fehlen. Seit 2010 seien mindestens 60.000 Patronen verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Der ungeklärte Verbleib von weiteren 48.000 Schuss beim Kommando Streitkräfte (KSK) sei in der Übersicht gar nicht enthalten.

Dem KSK waren zudem 62 Kilogramm Sprengstoff des Typs PETN abhanden gekommen, nur zwei Kilogramm davon konnten im Gemüsegarten eines Soldaten der Eliteeinheit sichergestellt werden. PETN oder »Nitropenta« zählt zu den leistungsstarken und chemisch stabilen Kampfstoffen.

Die Liste ließe sich beliebig erweitern: Der im April 2017 unter Terrorverdacht verhaftete Bundeswehroffizier Franco Albrecht hatte über 1.000 Schuss Munition, unter anderem für das Bundeswehr-Standardgewehr »G 36«, sowie 51 Sprengkörper entwendet. Albrecht hatte sich zudem als syrischer Flüchtling ausgegeben, als der er mutmaßlich Anschläge begehen wollte. Das Verfahren gegen einen Komplizen wurde eingestellt, ein zweiter erhielt eine kleine Bewährungsstrafe. Albrecht selbst ist auf freiem Fuß und tritt gelegentlich öffentlich auf.

Bemerkenswert ist, dass solche Fälle häufig gemeldet werden, allerdings wird kaum je weiter darüber berichtet: Warum können aus den gut gesicherten Armeedepots derartige Mengen Munition verschwinden? Welche Motive hatten die Täter? Während ein Teil des Diebesguts auf dem Schwarzmarkt landet, wird immer wieder Kriegsgerät bei einschlägig bekannten Neonazis und »Reichsbürgern« gefunden. Die faschistische Gruppe »Nordkreuz« hatte ab 2016 Waffendepots und Todeslisten angelegt, sie trainierte auf einem Schießstand des Reservistenverbands der Bundeswehr. In der südbrandenburgischen Stadt Calau tauchten im Keller eines verstorbenen 46jährigen große Mengen von Munition und Kriegswaffen auf, darunter Handgranaten und Bomben. Erst im April diesen Jahres wurden mindestens 20 vollautomatische Waffen, 100 Faustfeuerwaffen, 30 Langwaffen, 100 Schalldämpfer und mehr als eine Million Stück Munition aller Kaliber im Bezirk Freistadt sichergestellt. Alles in allem genug, um eine ganze Division auszurüsten.

Die Bezeichnung als Narretei, eine Verschiebung vom Bereich des Verbrechens in den der Unzurechnungsfähigkeit, spielt die Bedeutung dieser Vorgänge herunter. Rechte Vereine wie »Uniter« organisieren Angehörige bewaffneter Organe, Planungen für einen »Tag X«, an dem die Gegner der Rechten ausgeschaltet werden sollen, sind in erschreckenden Details bekannt geworden. »Wir haben immer wieder auf das Problem hingewiesen, dass es umfangreiche Waffen-›verluste‹ bei der Bundeswehr gibt«, sagte Tobias Pflüger, für Die Linke im Verteidigungsausschuss des Bundestags, am Freitag gegenüber junge Welt. »Besonders gefährlich wird dies, wenn wir wissen, dass es rechte Kreise und Netzwerke in Bundeswehr und Polizei gibt.« Pflüger fordert externe Untersuchungen; der Armee selbst die Ermittlungen zu überlassen, sei »grob fahrlässig«.

Denn in der BRD rüstet kein Käfig voller Narren, sondern eine Art schwarze Bundeswehr für eine Situation, in der sie die Macht ergreifen will. Ihre Ausrüstung stammt aus Armeebeständen. Weite Teile des Personals ebenfalls.