Ein unverzeihlicher Fehler

Bundesarchiv, Bild 183-21644-0004 / CC-BY-SA 3.0 Dreh- und Angelpunkt des DDR-Sports: Vorhalle der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig (1965)

Als Chef des Referats Leistungssport im Ministerium für Jugend und Sport der letzten DDR-Regierung war Sven Baumgarten im Sommer 1990 maßgeblich beteiligt am zähen Ringen um das Schicksal der 27 ostdeutschen Sportklubs. Nach dem Willen der bundesdeutschen Verhandlungsführer sollten sie in zwei Olympiastützpunkte überführt werden, je einen für Sommer- und Wintersportarten. Letztlich einigte man sich auf ein System mit acht Olympiastützpunkten samt Nebenstellen. »Hätten sich die ursprünglichen Vorstellungen durchgesetzt, hätte das sicher zu einem schlagartigen Ausbluten zahlreicher Spitzensportstandorte geführt. Dann wäre noch viel weniger an Leistungssportpotential übriggeblieben. Aber auch so war der Aderlass in vielen Sportarten enorm«, resümiert Baumgarten, der nach dem Ende des Schubert-Ministeriums von der Sportabteilung des Bundesministeriums des Innern (BMI) übernommen wurde und seit 2013 beim Deutschen Olympischen Sportbund arbeitet.

Das Wort vom Aderlass galt besonders für die Zahl der Kaderathleten. Insgesamt 1.500 wurden mit dem Stichtag 1. Januar 1991 in die Bundeskader aufgenommen. Was im Umkehrschluss hieß: Rund 5.000 ostdeutsche Kaderathleten insbesondere aus dem Bereich der bereits geförderten Nachwuchs- und sogenannten Anschlusskader wurden fortan nicht mehr unterstützt, blieben auf der Strecke und gingen dem gesamtdeutschen Leistungssportsystem gleich am Start verloren.

Für jene 1.500 Spitzensportler, deren Zahl nach dem Prinzip der Gleichstellung etwa der Zahl der Bundeskader in den alten Ländern entsprach, wurden nach Gesprächen mit Bundeskanzler Helmut Kohl bis 1994 rund 36 Millionen D-Mark an Sonderfinanzmitteln bereitgestellt. Die Besten dieser Athleten glänzten 1992 bei Olympia in Barcelona, darunter die Schwimmerinnen Dagmar Hase und Franziska van Almsick, der Turner Andreas Wecker oder die Leichtathletikasse Heike Drechsler und Jürgen Schult. Im DDR-Sport groß geworden, steuerten sie nun im Zeichen des Bundesadlers ihren Teil zu den 82 deutschen Medaillen und Platz drei in der Nationenwertung bei. Ein Ergebnis, das schnell in die Formel mündete: Sporteinheit rundum geglückt!

Eine Verallgemeinerung, die Baumgarten zurückweist. Die vielgerühmte Erfolgsgeschichte weise im »Rückblick aus Nahdistanz« manchen Kratzer auf. »Man muss sich nur anschauen, wie viele Leute aus der Zentrale des DDR-Sports übernommen wurden. Dann ahnt man, wie die Fusion abgelaufen ist.« Bis auf einen promovierten Sportwissenschaftler, der auf einer ABM-Stelle beim Deutschen Sportbund unterkam, teilten die Funktionäre des Deutschen Turn- und Sportbunds das Schicksal der allermeisten Kaderathleten und zahlreicher Wissenschaftler und Trainer.

Die schmerzlichste Erinnerung für den heute 60jährigen ist mit jener Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) verknüpft, an der er selbst studiert und anschießend über ein Thema zum Nachwuchsleistungssport promoviert hatte. »Die DHfK aufzugeben war ein unverzeihlicher Fehler.« Sie sei als Dreh- und Angelpunkt des DDR-Sports in ihrer Bedeutung nach innen wie außen gar nicht hoch genug einzuschätzen gewesen, sagt der ausgebildete Schwimmtrainer. Hier erhielten Trainer auch in vermeintlich unbedeutenden Sportarten ein vollgültiges, anerkanntes Diplom. Hier seien Spezialisten des Sports ausgebildet worden, wie man sie heutzutage mit der Lupe suchen müsse.

Parallel dazu – »was heute kaum einer weiß« – wurden in Leipzig auch die Funktionäre des DDR-Sports herangebildet, um von der kommunalen Ebene über die Bezirke bis hin zur Spitze ein zentralistisches, straff organisiertes System zu managen und dafür zu sorgen, dass sämtliche Einzelteile »mit einer Sprache sprechen«. Überdies seien Studenten aus aller Welt ausgebildet worden, die es anschließend zu Hause oder in internationalen Sportorganisationen oft weit nach oben schafften. »Es gab Zeiten, da hatte fast ein Drittel der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees Ausbildungskurse an der DHfK absolviert.«

Doch weder das BMI hatte sich für die 1950 gegründete Hochschule stark gemacht, noch habe die letztendlich den Ausschlag gebende Landesregierung in Dresden Interesse signalisiert. »Keiner wollte diese Einrichtung fortführen, am Ende war es eine rein politische Entscheidung.« Die Folgen des DHfK-Endes reichten bis in die Gegenwart, das Trainerthema sei aktuell im bundesdeutschen Sport »eine Riesenbaustelle«, sagt Baumgarten und nennt das sporthistorische Kapitel ein trauriges. Geschrieben wie als Ironie der jüngeren deutschen Sportgeschichte ausgerechnet in Leipzig, der »Stadt der Friedlichen Revolution«.