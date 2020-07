»Molecule Man« bunt vermummt

Christian Mang

Eine Sturmhaube in Regenbogenfarben und ein mehrere Meter hohes Banner sind am Dienstag an der Skulptur »Molecule Man« in Berlin angebracht worden. Mit der Aktion sollte auf das von Räumung bedrohte linke Hausprojekt »Liebig 34« aufmerksam gemacht werden. Aktive aus dem queerfeministischen Hausprojekt beziehungsweise dessen Umfeld erklommen am frühen Dienstag morgen die Skulptur auf der Spree. Einer der Figuren zogen sie eine Sturmhaube in Regenbogenfarben über. An einer anderen brachten sie ein Transparent mit der Aufschrift »L34 stays – Wohnraum ist keine Ware« an. Die Polizei teilte am Nachmittag mit, sie hätten auch blaue Nebeltöpfe auf der Skulptur gezündet und alles mit Hilfe einer Drohne gefilmt. Mit der Aktion sollte die gegenwärtige Berliner Landespolitik kritisiert und Solidarität mit dem von Räumung bedrohten Hausprojekt bekundet werden. (jW)