Lebenslanger Generalstreik

Ein Feind des Stumpfsinns: Gregor Gog hält es nicht lange bei der Kriegsmarine

Eisige Nacht. 24. Dezember 1933. Zwei Grenzer. Scharfer Wachhund. Zwei Männer auf der Flucht. Der Bodensee, großteils zugefroren. Einer bricht ein. Sein Bild spiegelt sich im Wasser. Es ist Gregor Gog. Mit dieser Rückblende führen Bea Davies und Patrick Spät in die außergewöhnliche Lebensgeschichte des »Königs der Vagabunden« ein. Spiegelungen setzen sie als Stilmittel ein, um Wendepunkte im Leben Gogs zu markieren. Die erste Wende lässt ihn knapp 20jährig aus der spießigen Enge seines Geburtsortes fliehen und als Matrose anheuern. Schon bald kommt er mit Seeleuten in Kontakt, die anarchistische Schriften lesen. 1914 zur Kriegsmarine eingezogen, meutert er 1917, wird inhaftiert. Beim Matrosenaufstand mischt er mit, um nur wenig später mit Gleichgesinnten die anarchistische »Kommune am Grünen Weg« im schwäbischen Bad Urach zu gründen.

Zur Kommune gehören seine zweite Ehefrau, die Kinderbuchautorin Anni Geiger-Gog, sein Sohn aus erster Ehe und die Kumpels aus Kriegsmarinezeiten Theodor Plievier und Karl Raichle sowie dessen Frau Elisabeth. Die lebensreformerische Anarchogemeinschaft wird schnell zum Treffpunkt für Nonkonformisten. Häufige Gäste sind Erich Mühsam und Johannes R. Becher. Auch die Wanderprediger Gusto Gräser und Gustaf Nagel schauen vorbei. Knapp, aber präzise ins Bild gesetzt, die Diskussionen zwischen den unterschiedlichen Charakteren über ihre gesellschaftlichen Vorstellungen. Gräser: »Verlasst euer Nest! Wir müssen die Botschaft der Liebe in die Welt tragen.« Raichle kontert: »Wir brauchen eine starke Partei! Eine Diktatur des Proletariats!«

Mitte der 20er Jahre fehlen in Deutschland 1,2 Millionen Wohnungen, Menschen sind auf engstem Raum eingepfercht. Ohne Bleibe und ohne feste Arbeit gibt es nur ein Leben auf der Straße. Zehntausende sind unterwegs. Almosen und Arbeit als Tagelöhner halten sie am Leben. Wärmehallen und Obdachlosenasyle bieten kurzzeitige Schlafmöglichkeiten. Gregor Gog selbst ist auf der Landstraße unterwegs. Lernt Jo Mihaly und Hans Tombrock kennen. Die Tippelbrüder und -schwestern machen den Bürgern Angst. Mit repressiven Maßnahmen geht der Staat gegen das »Gesindel« vor. In diesem Klima gründet Gog die »Bruderschaft der Vagabunden«, die dem Anarchosyndikalismus nahesteht. Die »Brüder« wollen keine Stütze vom Staat, sie lehnen ihn ab, setzen auf Selbsthilfe.

Pfingsten 1929 findet in Stuttgart die große Versammlung der Vagabunden und Nonkonformisten statt. Der Ausstieg aus der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft wird propagiert. Gog erklärt, die »spießbürgerliche Arbeit« sei »Mithilfe« an der »weiteren Versklavung« der Menschen, und fordert den lebenslangen Generalstreik. Am Ende zerstreut sich die Versammlung in alle Himmelsrichtungen …

Gog nähert sich den Kommunisten an, reist in die Sowjetunion. Zurückgekehrt tritt er in die KPD an, richtet die vom ihm gegründete Straßenzeitung politisch neu aus. Versucht, die Außenseiter zur Reservearmee des Proletariats zu machen. Die Nazis an der Macht schlagen zu, verhaften ihn und seine Frau. Anni kommt wenig später frei, Gregor wird im KZ Heuberg gefoltert, schwere körperliche Schäden sind die Folge. Trotzdem gelingt ihm, auf bis heute unerklärliche Weise, die Flucht in die Schweiz. Hier findet die Erzählung ihr Ende. Das weitere Schicksal Gogs ist tragisch: 1934 musste er die Alpenrepublik wegen seiner unliebsamen Ansichten verlassen, emigrierte in die Sowjetunion, erkrankte schwer und starb 1945 in Taschkent. Darüber gibt das kenntnisreiche Nachwort beredt Auskunft.

Bea Davies (Illustration) und Patrick Spät (Text und Szenario) betonen, dass ihre Graphic Novel sich »zu mindestens 80 Prozent« an den »historischen Tatsachen« orientiert. Es versteht sich, dass gestrafft wurde, Orts- und Personenwechsel ausgespart bleiben, um – so das Autorenduo – den Plot nicht unnötig zu verkomplizieren. Leerstellen füllt das Nachwort aus. Die in Schwarzweiß gehaltenen, expressionistisch anmutenden Panels sind von hoher künstlerischer Qualität, präzise im Detail, ohne sich in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Text und Bild gehen eine überaus gelungene Symbiose ein und lassen die handelnden Figuren lebendig und ihre Motive nachvollziehbar werden. Mit der Graphic Novel liegt erstmals eine Biographie Gregor Gogs vor.